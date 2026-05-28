W skrócie Premier Węgier Peter Magyar uzależnia otwarcie pierwszego rozdziału negocjacji akcesyjnych Ukrainy do UE od osiągnięcia porozumienia w sprawie praw mniejszości węgierskiej.

Węgry i Ukraina rozpoczęły 20 maja konsultacje eksperckie, dotyczące stosunków dwustronnych, praw mniejszości i przystąpienia Ukrainy do UE.

Magyar wyraził nadzieję na poprawę relacji z Ukrainą oraz oczekuje zniesienia przez stronę ukraińską ograniczeń w zakresie praw kulturalnych, językowych, administracyjnych i szkolnictwa.

Również węgierski serwis Index cytował Magyara, który jako warunek wsparcia Budapesztu dla Kijowa w sprawie integracji unijnej, wskazał na porozumienie dotyczące praw mniejszości węgierskiej.

Na Zakarpaciu żyje - według różnych źródeł - od 100 tys. do 150 tys. Węgrów.

Słowa Magyara cytowane w czwartek są kontynuacją wcześniej wyrażonego stanowiska. 20 maja szef nowego rządu w Budapeszcie zapowiedział, że będzie mógł spotkać się w czerwcu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jeżeli zawarte zostanie porozumienie ws. mniejszości węgierskiej.

Jako miejsce rozmów wskazał miasto Berehowe, które jest najważniejszym ośrodkiem kultury węgierskiej na Zakarpaciu. Niemal połowa jego mieszkańców to Węgrzy, którzy stanowią jego większość.

Jak podkreśla agencja Reutera, deklaracja może być odbierana w Kijowie z optymizmem, w kontekście starań o wejście do UE.

Magyar podczas wizyty w Polsce wyraził nadzieje na odbudowę relacji z Ukrainą, które zostały nadwyrężone podczas rządów Viktora Orbana. Zwrócił też przy tej okazji uwagę na otwarcie swojego poprzednika w kontaktach z Kremlem.

Premier Węgier oczekuje, o czym mówił pod koniec kwietnia, że strona ukraińska zniesie istniejące od ponad dekady ograniczenia w zakresie praw kulturalnych, językowych, administracyjnych oraz te dotyczące szkolnictwa.

Budapeszt i Kijów 20 maja rozpoczęły konsultacje eksperckie, o czym poinformowali wtedy ministrowie spraw zagranicznych obu krajów.

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha przekazał, że w wystąpieniu otwierającym skupił się na trzech kluczowych kwestiach - stosunkach dwustronnych, prawach mniejszości i przystąpieniu Ukrainy do UE.

Z kolei jego węgierska odpowiedniczka Anita Orban podkreśliła, że jej kraj jest zaangażowany w sprawę utrzymania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. - Jednocześnie konsekwentna ochrona praw mniejszości narodowych w naszych stosunkach dwustronnych jest naszym pierwszym zadaniem - zaznaczyła za pośrednictwem mediów społecznościowych

- Wierzę, że dzisiejsze konsultacje mogą być początkiem nowego procesu - podkreśliła wtedy.

Źródło: Reuters, Index





