W skrócie Premier Węgier Peter Magyar spotkał się w Brukseli z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i omówił nowe podstawy współpracy politycznej i gospodarczej obu krajów.

Magyar wyraził uznanie za postępy w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie oraz wdrożenie ustawy o edukacji mniejszościowej.

Premier Peter Magyar zadeklarował solidarność z Ukrainą wobec rosyjskiej agresji oraz gotowość Węgier do dyplomatycznego wsparcia przy działaniach na rzecz zawieszenia broni i pokoju.

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Magyar poinformował o spotkaniu z Zełenskim za pośrednictwem Facebooka. Premier Węgier stwierdził, że "przyjął z zadowoleniem" porozumienie polityczne, dotyczące mniejszości węgierskiej zamieszkującej Zakarpacie na Ukrainie.

"Jako pierwszy krok w kierunku przywrócenia wzajemnego zaufania doceniliśmy fakt, że parlament Ukrainy przyjął ustawę o edukacji mniejszościowej zgodnie z tym porozumieniem, a strona ukraińska natychmiast przystąpiła do jej wdrażania. Wyraziłem wdzięczność za wrześniową uchwałę ukraińskiego parlamentu, w której uznano, że w latach 1944-1946 popełniono zbrodnie wobec Węgrów z Zakarpacia poprzez zmuszanie ich do pracy przymusowej i masowe deportacje" - stwierdził Magyar.

Zaznaczył również, że przywódcy obu państw zgodzili się na dalszą współpracę na szczeblu ministerialnym w celu "dalszej poprawy sytuacji mniejszości, zamieszkujących nasze kraje".

Magyar spotkał się z Zełenskim. Reset w relacjach Ukrainy z Węgrami

Premier Węgier poinformował również o resecie w stosunkach między Budapesztem a Kijowem, po tym jak relacje między stolicami pogorszyły się za czasów rządów Viktora Orbana.

"Zgodziliśmy się, że w interesie obu krajów leży postawienie stosunków politycznych i gospodarczych na nowych podstawach" - stwierdził Magyar.

Magyar odniósł się również do trwającej wojny Ukrainy z Rosją. "Zapewniłem prezydenta Ukrainy o mojej pełnej solidarności w związku z trwającą już prawie pięć lat nieludzką agresją Rosji wobec jego kraju" - napisał.

Zaznaczył też, że "Węgry są gotowe udzielić pomocy wszelkimi możliwymi środkami dyplomatycznymi w celu jak najszybszego zawieszenia broni i ustanowienia trwałego pokoju".

Zełenski dziękuje Magyarowi. "Jestem wdzięczny"

Spotkanie za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował również Wołodymyr Zełenski. "Rozmawialiśmy w cztery oczy na temat kluczowych spraw w naszych relacjach dwustronnych i postępom Ukrainy w akcesji do UE. Podziękowałem premierowi za jego konkretne kroki i otwarcie dwóch kolejnych klastrów negocjacyjnych. Pracujemy nad otwarciem pozostałych dwóch do końca roku" - napisał.

Prezydent Ukrainy stwierdził również, że przywódcy rozmawiali na temat zakończenia wojny z Rosją. "Jestem wdzięczny za solidarność z Ukrainą i jej obywatelami oraz za gotowość do wspólnych prac na rzecz pokoju".

"Ukraina zawsze opowiada się za dobry relacjami sąsiedzkimi i ich wzajemnym wzmacnianiu. Zgodziliśmy się wznowić wspólną pracę na różnych poziomach i złożyć wizyty w naszych krajach. Nasze zespoły będą ustalać ich daty" - dodał Zełenski.



