W skrócie Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że "Operacja Czyściec" dotarła do najbliższego otoczenia środowiska partii Fidesz i jej lidera Viktora Orbana.

Aresztowano byłego ministra Miklosa Sesztaka, a prokuratura wystąpiła o areszt dla kolejnego byłego ministra, Balazsa Hanko, pod zarzutem sprzeniewierzenia środków publicznych.

Rząd zapewnił, że ochroni osoby zaangażowane w śledztwa związane z operacją, a instytucja NVVH bada przeszłe transakcje dotyczące majątku publicznego.

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Peter Magyar zaznaczył, że celem operacji było uwolnienie Węgier, otwiera się w nowym oknie od polityczno-gospodarczej mafii, która "oplatała wszystko", a także odzyskanie skradzionych środków publicznych i pociągnięcie do odpowiedzialności przestępców, którzy przez dekady czuli się bezkarni.

- Środa była ważnym kamieniem milowym. Kraj poczynił ogromny krok naprzód na drodze do odnowy - oświadczył Peter Magyar cytowany przez agencję MTI, odnosząc się do aresztowania byłego ministra w rządzie Orbana, Miklosa Sesztaka.

Peter Magyar o "gangsterach z Fideszu". Przypomniał zmowę milczenia

Magyar dodał, że wkrótce okaże się, jak długo "gangsterzy z Fideszu będą przestrzegać omerty", czyli mafijnej zasady milczenia. Jak zaznaczył węgierski premier, wkrótce też wyjdzie na jaw, kto - chcąc ratować własną skórę - zdecyduje się zeznawać przeciwko głównym organizatorom procederu, w tym "szefom mafii".

Zapewnił, że jego rząd będzie chronił śledczych, prokuratorów, sędziów oraz pracowników Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia (NVVH), czyli powołanej przez rząd Tiszy instytucji, która ma zbadać wszelkie zawarte w przeszłości transakcje obejmujące zamówienia publiczne, dotacje państwowe, koncesje, fundusze unijne, spółki skarbu państwa i inne formy mienia publicznego.

NVVH stanowi jeden z kluczowych elementów "Operacji Czyściec" rządu Magyara, którą ogłoszono w parlamencie w czerwcu, w ramach szerszego programu reform antykorupcyjnych i instytucjonalnych.

W środę, związku z podejrzeniem sprzeniewierzenia środków publicznych na kwotę ponad 17 mld forintów (46,3 mln euro), prokuratura wystąpiła też o aresztowanie innego byłego ministra Orbana i obecnego posła jego partii Fidesz, Balazsa Hanko.



