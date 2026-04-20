W skrócie Peter Magyar przedstawił nazwiska siedmiorga ministrów swojego przyszłego rządu i zapowiedział, że kolejne ogłosi w najbliższych dniach.

Wcześniej Interia przedstawiła osoby, które mogą zostać powołane na stanowiska szefów innych resortów.

Peter Magyar oczekuje dymisji "marionetek Orbana" do 31 maja oraz zapowiada działania prawne w razie braku rezygnacji.

Peter Magyar zaznaczył, że rozmowy o utworzeniu rządu są kontynuowane i najpewniej jeszcze w tym tygodniu ogłosi nazwiska wszystkich nowych ministrów. Podczas zorganizowanej w poniedziałek konferencji przedstawił siedmioro członków rządu.

Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem Finansów pokieruje Andras Karman, a Istvan Kapitany obejmie resort gospodarki i energii.

Węgiersko-brytyjski lekarz Zsolt Hegedus, który przez lata pracował w służbie zdrowia na Wyspach, obejmie tekę ministra zdrowia. Na czele resortu obrony stanie były dowódca węgierskich sił zbrojnych Romulusz Ruszin-Szend, a Szabolcs Bona będzie odpowiedzialny w nowym rządzie za rolnictwo i żywność.

Laszlo Gajdos zajmie się kwestiami środowiska, z kolei Agnes Forsthoffer będzie kandydatką Tiszy na przewodniczącego nowego składu Zgromadzenia Narodowego, czyli węgierskiego parlamentu.

Przed kilkoma dniami Interia przedstawiała najważniejsze postaci związane z partia TISZA, które będą brane pod uwagę przy formowaniu przez Magyara nowego rządu. Dominik Héjj trafnie przewidział nazwiska osób, które staną na czele resortów spraw zagranicznych, gospodarki, finansów, zdrowia, obrony.

W artykule opisał kluczowe postaci w formacji, która wygrała w wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Według tych przewidywań Ervin Nagy prawdopodobnie zostanie ministrem kultury. To zawodowy aktor, który prędko stał się jedną z twarzy ugrupowania, regularnie uświetniając swoją obecnością wiece i wydarzenia partyjne.

Natomiast kandydatką na ministra edukacji ma zostać Rita Rubovszky, od 2025 roku dyrektor Głównego Zarządu Szkół Cysterskich. Instytucja ta stanowi organ prowadzący dla placówek edukacyjnych założonych przez opactwo cystersów w Zirc.

"Marionetki Orbana". Magyar chce masowych dymisji

Zwycięzca wyborów z 12 kwietnia dodał, że jeśli "marionetka Viktora Orbana, prezydent Tamas Sulyok, nie sprawi żadnych niespodzianek", do inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Krajowego dojdzie około 9-10 maja.

- Oczekujemy dymisji marionetek Orbana (...). 31 maja to termin, do którego mogą złożyć rezygnację. Po tym terminie będziemy działać zgodnie z naszym mandatem i możliwościami prawnymi, aby usunąć ich ze stanowisk - zapowiedział.

Źródła: PAP, Reuters, "The Guardian"

