W skrócie Peter Magyar planuje zmianę konstytucji Węgier, aby ograniczyć kadencję premiera do ośmiu lat z mocą wsteczną, co uniemożliwiłoby Viktorowi Orbanowi ponowne ubieganie się o stanowisko.

Magyar stwierdził, że naród węgierski doświadczył negatywnych skutków długiego sprawowania władzy przez jednego premiera oraz ocenił, że TISZA nie przegra wyborów.

Sondaże niezależnych ośrodków wskazują, że TISZA wyprzedza Fidesz przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech zaplanowanymi na 12 kwietnia.

Planowana przez lidera węgierskiej opozycji Petera Magyara zmiana sprawiłaby, że kadencja premiera będzie na mocy ustawy zasadniczej ograniczona do ośmiu lat.

- Przepis będzie miał zastosowanie z mocą wsteczną, więc Orban nie będzie mógł już ubiegać się o to stanowisko - powiedział przewodniczący Tiszy.

Węgry. Peter Magyar chce zmienić konstytucję

- Naród węgierski doświadczył, do czego prowadzi sytuacja, gdy ktoś może być premierem przez 16 lub 20 lat z pełną władzą, a jednocześnie systematycznie i celowo demontuje rządy prawa, likwiduje system kontroli i równowagi, traktuje kraj jak zakładnika i lenno własnej rodziny - stwierdził Magyar.

Viktor Orban sprawował stanowisko premiera Węgier w latach 1998-2002, a następnie nieprzerwanie od roku 2010 do dziś. Jest najdłużej urzędującym premierem w historii Węgier.

Magyar ocenił też w rozmowie z 444, że szanse na to, że TISZA przegra wybory, "są zerowe i nawet pod koniec kampanii Fideszowi nie uda się wymyślić niczego, co mogłoby to zmienić".

Wybory na Węgrzech. TISZA Magyara vs. Fidesz Orbana

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Główna partia opozycyjna, TISZA, wyprzedza Fidesz w większości niezależnych sondaży.

W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 proc. Środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 proc. zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 proc.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.

