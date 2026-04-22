W skrócie Peter Magyar zapowiada pogłębienie więzi z Austrią oraz innymi państwami regionu, podkreślając powiązania gospodarcze i wspólną historię z czasów Austro-Węgier.

Po objęciu urzędu Magyar planuje zacieśnić współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz zainicjować współdziałanie z Trójkątem sławkowskim, w którym uczestniczy także Austria.

Eksperci oraz politycy z Austrii i Polski zwracają uwagę na znaczący potencjał węgierskiego sojuszu w Europie Środkowej i odbudowanie zaufania w Unii Europejskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Kiedyś dzieliliśmy kraj, a Austria jest kluczowym partnerem gospodarczym Węgier" - mówił Magyar po wygranych wyborach parlamentarnych. - "Chciałbym wzmocnić relacje między Węgrami a Austrią ze względów historycznych, ale także kulturowych i gospodarczych" - dodał.

Magyar, który zapowiadał ponowną integrację Budapesztu z Unią Europejską, w równym stopniu ma zamiar przybliżyć Węgry do państw Europy Środkowej. Na początku kwietnia wyszedł z propozycją połączenia Grupy Wyszehradzkiej, w skład której wchodzą Węgry, Polska, Czechy i Słowacja - z Trójkątem sławkowskim, którego członkiem jest również Austria.

"Wierzę, że leży to w interesie każdego kraju, w tym Austrii i Węgier. Mam więc nadzieję, że uda nam się tu poczynić postępy" - powiedział.

Magyar chce wskrzesić Austro-Węgry. Ma nową strategię współpracy

Pierwszym sygnałem chęci pogłębienia relacji węgiersko-austriackich było wytypowanie Wiednia jako drugiego po Warszawie miasta, do którego Magyar uda się z oficjalną wizytą.

Wysoki rangą anonimowy austriacki dyplomata, stwierdził, że zacieśnianie współpracy między państwami Europy Środkowej jest dla Węgier korzystną strategią.

"Jesteśmy państwami o mniej więcej tej samej wielkości, z wieloma wspólnymi interesami i razem bylibyśmy bardziej istotni pod względem udziału w głosowaniu" - zdradził Politico.

Sojusz z Węgrami jest w Austrii wielce pożądany między innymi ze względu na powiązania gospodarcze czy więzi handlowe w obliczu rosnącej niepewności na światowych rynkach.

Podobnie jak w przypadku premiera Donalda Tuska, który zadeklarował chęć współpracy z Magyarem i wspierał go w okresie kampanii wyborczej, austriaccy konserwatyści widzą w nim nową szansę po odejściu Viktora Orbana.

"W latach 90. ściśle współpracowaliśmy z Orbanem i zawsze powtarzam, że młody Orban z pewnością byłby dziś jednym z największych krytyków starszego Orbana" - mówił Reinhold Lopatka, europoseł rządzącej konserwatywnej Austriackiej Partii Ludowej.

"Pomimo wszystkich problemów, z jakimi się borykaliśmy, udało nam się współpracować w niektórych kwestiach, ale z biegiem lat stawało się to coraz trudniejsze, a w końcu niemożliwe" - dodał.

Integracja Węgier z UE. Magyar przywraca Budapeszt do unijnych struktur

Podczas swojej wizyty w Wiedniu Magyar ma podjąć próbę wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie migracji i omówić kwestię dalszego funkcjonowania Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU), który w 2019 roku przeniósł swój główny kampus z Budapesztu do Wiednia.

Jak zaznacza Politico, mimo znacznego postępu w integracji Budapesztu z krajami Unii Europejskiej, kością niezgody pozostaje chociażby stosunek do pakietu finansowego dla Ukrainy, który, w przeciwieństwie do Węgier, Austria i Polska aktywnie wspierają.

Mimo to zdaniem ekspertów Magyar jest na dobrej drodze do odbudowania zaufania do Budapesztu na forum międzynarodowym.

"To w zasadzie pierwszy węgierski premier, który doskonale rozumie, jak działa brukselski i unijny mechanizm" - powiedział Stefano Bottoni, profesor Uniwersytetu Florenckiego specjalizujący się w państwach Europy Wschodniej. - "A jeśli chcesz mieć większe znaczenie w Brukseli, jeśli chcesz być przeciwwagą dla dużych [krajów] - Francji, Niemiec - musisz połączyć siły" - podsumował.

Źródło: Politico

Zandberg w "Graffiti": Morawiecki chyba nie ma odwagi pójść na swoje Polsat News