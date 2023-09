Koncern Lego nie będzie produkował swoich klocków z plastiku pochodzącego z przetworzonych butelek. W 2021 roku firma ogłosiła, że planuje w ciągu dwóch lat osiągnąć stan, w którym klocki mają być produkowane bez korzystania z paliw kopalnych. W praktyce okazało się to jednak trudne do osiągnięcia - informuje BBC.

W poniedziałek koncern ogłosił, że wykorzystywanie do produkcji klocków nowych materiałów nie doprowadzi do zmniejszenia emisji CO2. Jednocześnie firma zapewniła, że w dalszym ciągu jest "w pełni oddana" idei produkowania klocków z materiałów zrównoważonych.

Klocki Lego dalej z ABS

Obecnie większość klocków produkowanych przez Lego powstaje z wykorzystaniem termopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS). Jest to plastik pozyskiwany bezpośrednio z paliw kopalnych.

Koncern od lat poszukuje materiałów, które umożliwią mu odejście od wykorzystywania plastiku powstającego w tradycyjny sposób. Wszystko po to, żeby zmniejszyć związaną z produkcją emisję CO2 do atmosfery.

W 2021 roku Lego ogłosiło, że stworzyło prototypowe klocki, wykonane z politereftalanu etylenu (PET), pochodzącego z plastikowych butelek z recyklingu, z dodatkiem pewnych chemikaliów. Firma chciała w ten sposób poszerzyć swoją ofertę o klocki wyprodukowane w bardziej zrównoważony sposób.

Nieudany eksperyment?

Po ponad dwóch latach testów nowego rodzaju klocków Lego doszło jednak do wniosku, że wykorzystywanie do ich produkcji pochodzącego z recyklingu tworzywa PET nie doprowadziło do zmniejszenia emisji CO2. W związku z tym zdecydowało o zaprzestaniu produkcji klocków z tego materiału.

Zamiast tego Lego ma testować i rozwijać produkcję klocków wykonywanych z "gamy alternatywnych materiałów zrównoważonych".

Szef firmy, Niels Christiansen, w rozmowie z "Financial Times" decyzję Lego tłumaczył tym, że nie ma "magicznego materiału", który mógłby pomóc pomóc pokonać wyzwania dotyczące zrównoważonej działalności:

"Przetestowaliśmy setki materiałów. Znalezienie takiego [odpowiadającego właściwościami ABS - red.] okazało się niemożliwe" - powiedział Christiansen.

Jednocześnie firma zapewnia, że "w pełni poświęca się" doprowadzeniu do tego, by do roku 2032 klocki powstawały ze zrównoważonych materiałów.

Lego wciąż chce być zrównoważone

30 sierpnia 2023 roku Lego ogłosiło, że do 2050 roku chce osiągnąć zeroemisyjność, by zmniejszyć wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. W związku z tym planuje zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 37 proc. do 2032 roku (w porównaniu z 2019 rokiem).

Firma zobowiązała się też do potrojenia w ciągu kolejnych trzech lat inwestycji w zrównoważenie środowiskowe - przede wszystkim mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Lego twierdzi, że zainwestowało już "ponad 1,2 mld dolarów w zrównoważone inicjatywy".

