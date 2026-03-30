W skrócie W Paryżu rozpoczął się proces 22 osób, którym zarzuca się morderstwo i inne przestępstwa na rzecz mafii masońskiej.

Wśród oskarżonych są funkcjonariusze francuskiej policji, żołnierze, byli agenci wywiadu i biznesmeni.

Proces ma potrwać co najmniej trzy miesiące, a lider loży Athonar został powiązany ze zleceniem morderstwa.

Masonom zarzucono tworzenie "oddziałów śmierci". Mieli dopuścić się morderstwa, napaści ze szczególnym okrucieństwem oraz spisku przestępczego na rzecz sieci mafijnej w ramach loży - na ławie oskarżonych zasiadło co najmniej czworo z jej członków.

Większość oskarżonych to osoby w wieku od 30 do 73 lat i z czystą kartoteką kryminalną. Wśród nich są czterej wojskowi francuskiej służby wywiadu zagranicznego, dwóch policjantów, emerytowany oficer wywiadu krajowego, ochroniarz oraz dwóch biznesmenów.

Proces masonerii w Paryżu. Zarzuty o tworzenie "oddziałów śmierci"

Jak informuje agencja AFP, szczegółowe zarzuty dotyczą zabójstwa kierowcy wyścigowego, usiłowania zabójstwa trenera biznesowego i działacza związkowego oraz wcześniej podawanych oskarżeń odnośnie spiskowania na rzecz masonów.

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęto po nieudanym zabójstwie na zlecenie w lipcu 2020 roku, kiedy dwóch żołnierzy zostało aresztowanych za poruszanie się z bronią w pobliżu domu trenerki biznesowej.

Podczas przesłuchania zatrzymani tłumaczyli przed sądem, że poproszono ich o zabicie kobiety w imieniu państwa francuskiego, ponieważ - jak twierdzili - miała ona szpiegować dla izraelskiej agencji wywiadowczej Mossad.

Lider francuskiej loży masonów odpowie przed sądem. Są komplikacje

Na późniejszym etapie śledztwa odkryto, że zlecenie było powiązane z liderem loży Athonar. Jak wówczas ustalono, mason miał zlecić członkom swojej organizacji jeszcze inne morderstwo. Ujawniono co najmniej kilka przypadków prób zastraszania lub zemsty za "wejście w drogę" wolnomularzom.

Proces przeciwko oskarżonym ma potrwać co najmniej trzy miesiące. Nie wiadomo jednak, czy lider masonów będzie odpowiadał w pełni za swoje czyny, ponieważ w chwili zatrzymania miał próbować odebrać sobie życie i doznać uszczerbków na zdrowiu powodujących częściową niesprawność.

Źródło: AFP, France24

