MAEA: Iran ma uran wzbogacony prawie do poziomu potrzebnego do produkcji bomby atomowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła we wtorek, że w Iranie wykryto cząsteczki uranu wzbogaconego do 83,7 proc., czyli nieco poniżej 90 proc. potrzebnych do wyprodukowania bomby atomowej. "Dyskusje trwają", aby ustalić pochodzenie tych cząstek - podała MAEA w raporcie, do którego dotarła AFP. Rząd w Teheranie pytany o uran powiedział, że "mogły wystąpić niezamierzone fluktuacje" podczas procesu wzbogacania.

Zdjęcie Iran wzbogaca uran powyżej umówionych limitów / AA/ABACA/Abaca/East News / East News