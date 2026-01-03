Maduro pojmany przez siły USA. Wiceprezydent Wenezueli: Żądamy dowodu

Rząd Wenezueli nie wie, gdzie przebywa prezydent Nicolas Maduro ani jego żona Cilia Flores - poinformowała wiceprezydent Delcy Rodriguez w sobotnim poranku w materiale audio wyemitowanym w państwowej telewizji.

- Żądamy natychmiastowego dowodu życia prezydenta Nicolasa Maduro i pierwszej zawodniczki Cilii Flores - powiedziała Rodriguez.

Atak USA na Wenezuelę. Trump: Naprawdę znakomita operacja

Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau przekazał z kolei, że prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, pojmany w sobotę wczesnym rankiem przez amerykańskie siły specjalne, "w końcu stanie przed sądem za swoje zbrodnie".

Prezydent USA Donald Trump powiedział wcześniej, że Maduro został wyprowadzony z kraju po amerykańskich atakach.

Komentując sobotnie wydarzenia Trump powiedział dziennikowi "New York Times", że amerykańskie ataki na Wenezuelę opierają się na "bardzo dobrym planowaniu".

- To była naprawdę znakomita operacja - powiedział amerykański przywódca.

Wenezula po atakach. "USA nie przewidują dalszych działań"

Głos w sprawie zabrał także republikański senator USA Mike Lee. Jak przekazał, sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował go, że prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został aresztowany przez siły amerykańskie w celu stanięcia przed sądem w związku z zarzutami karnymi w Stanach Zjednoczonych.

"(Rubio) nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli teraz, gdy Maduro znajduje się w areszcie USA" - napisał Lee na portalu X po rozmowie z czołowym dyplomatą Waszyngtonu.

Stany Zjednoczone zaatakowały Wenezuelę w sobotę rano. Jak podał portal portal Infobae, wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira.

Wcześniej USA wielokrotnie groziły przeprowadzeniem operacji lądowych w Wenezueli, oskarżając Maduro o kierowanie "państwem narkotykowym" i sfałszowanie wyborów.

