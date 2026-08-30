Maduro nadaje z więzienia. Zwrócił się do zwolenników, opublikował zdjęcia

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Na profilu byłego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro pojawiły się jego zdjęcia z nowojorskiego więzienia. Polityk, oskarżany przez amerykańskie władze m.in. o handel nielegalnymi substancjami, zwrócił się do swojej rodziny. "Chcę, żebyście wiedzieli, że pozostajemy silni" - przekazał. Wpisy opublikowano dwa dni po tym, jak Wenezuela postanowiła przekazać USA ponad jedną piątą swoich zapasów ropy.

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Konwój z policyjnymi radiowozami NYPD i zdjęcie Nicolasa Maduro w szarym swetrze na jednolitym tle.
Zdjęcia opublikowane na profilu Nicolasa Maduro, w tle konwój transportujący go do aresztuX/Nicolas Maduro; LEONARDO MUNOZAFP

W skrócie

  • Na profilu Nicolasa Maduro pojawiły się zdjęcia z nowojorskiego więzienia oraz wiadomość skierowana do jego rodziny i zwolenników.
  • Dwa dni wcześniej Wenezuela przekazała Stanom Zjednoczonym kontrolę nad ponad jedną piątą swoich rezerw ropy naftowej.
  • Proces Nicolasa Maduro i jego żony przed sądem federalnym w Nowym Jorku rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku.
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Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores od ośmiu miesięcy przebywają w nowojorskim więzieniu, oczekując na rozprawę przed amerykańskich sądem. Parze stawiane są zarzuty handlu zakazanymi substancjami i nielegalnego posiadania broni.

Zdjęcia Maduro z więzienia. Wiadomość od byłego przywódcy Wenezueli

"Mały dar miłości i nadziei" - napisał Nicolas Maduro, odnosząc się do pierwszego zdjęcia z aresztu.

Fotografie opublikowano w niedzielę na kilku platformach społecznościowych, choć - jak wynika z podpisu - miały zostać wykonane już 25 czerwca. Według ustaleń "El País" powstały z okazji Dnia Ojca, a następnie zostały przesłane jego rodzinie pocztą.

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"Wysyłam te zdjęcia jako mały prezent dla wszystkich moich wnuków i wnuczek, dla chłopców i dziewczynek oraz dla wszystkich szlachetnych ludzi, którzy nas kochają" - dodał obalony przywódca Wenezueli. Pozując, wykonał popularny znak zwycięstwa.

Drugiej fotografii towarzyszyło przesłanie do osób wspierających pojmanego polityka i jego żonę. "Chcę, abyście wiedzieli, że jesteśmy niezachwiani, z sercami pełnymi waszej miłości, tej miłości, która dociera do nas przemieniona w modlitwę, w nieustanne działanie, w solidarność i w prawdziwe wsparcie. Nieskończone dzięki za każde słowo, za każdy gest, za każde błogosławieństwo" - podkreślił Maduro.

Wenezuela zgodziła się na układ z Waszyngtonem. Ropa popłynie do USA

Wspomniane materiały pojawiły się w mediach społecznościowych dwa dni po ogłoszeniu porozumienia Caracas i Waszyngtonu w sprawie wykorzystania ropy naftowej. Delcy Rodriguez, pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, pozwoliła Amerykanom na eksploatację wenezuelskich pól naftowych.

Według "Financial Times" Stany Zjednoczone będą kontrolować ponad 65 miliardów baryłek ropy naftowej, które stanowią około 22 proc. rezerw Wenezueli.

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Agencja AFP zwraca uwagę, że Rodriguez sprawuje władze pod silną presją USA. Sama zaś tłumaczy, że "wybrała drogę dyplomacji", ponieważ chce, by jej kraj stał się "potęgą energetyczną".

Proces Maduro przed sądem w Nowym Jorku

Maduro wraz z żoną zostali pojmani przez amerykańskie siły specjalne podczas akcji w nocy z 2 na 3 stycznia. Jak przekazał sąd federalny w Nowym Jorku, proces zmierzający do ich skazania za przestępstwa polegające na obrocie narkotykami rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku.

W areszcie Maduro nie ma dostępu do gazet ani internetu, ale może rozmawiać telefonicznie z rodziną i prawnikami przez około 300 minut miesięcznie. Jedna rozmowa nie może trwać dłużej niż 15 minut - podaje AFP.

Źródła: AFP, "Financial Times"

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