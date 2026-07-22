W skrócie Prokuratorzy z USA i obalony przywódca Wenezueli Nicolás Maduro zaproponowali rozpoczęcie procesu w sprawie zarzutów narkotykowych w czerwcu 2027 roku.

Sąd federalny w Nowym Jorku zdecyduje o harmonogramie procesu, a obrońcy Maduro chcą umorzenia sprawy, argumentując jego status głowy państwa.

Po zatrzymaniu Maduro, funkcję prezydenta Wenezueli przejęła Delcy Rodriguez, która zwróciła się do Donalda Trumpa o zniesienie sankcji wobec kraju.

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Propozycja została wniesiona do sądu federalnego na Manhattanie przed planowanym na środę posiedzeniem. Zawiera postulowany harmonogram kolejnych etapów postępowania w sprawie Maduro, jednej z najgłośniejszych spraw karnych w USA z ostatnich lat.

Decyzję w sprawie harmonogramu podejmie sędzia federalny Alvin Hellerstein, który nadzoruje sprawę.

Proces Nicolasa Maduro. Sąd rozstrzygnie o kolejnych etapach

Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w styczniu pojmani i wywiezieni z Wenezueli przez amerykańskich komandosów. Przetransportowano ich do Nowego Jorku, gdzie mierzą się zarzutami o przestępstwa dotyczące handlu narkotykami. Nie przyznają się do winy.

Obrońcy Maduro wnieśli o oddalenie sprawy, twierdząc, że nie powinien on być sądzony w USA jako głowa suwerennego państwa. Władze USA nie uznawały go jednak za prawowitego prezydenta Wenezueli już od 2019 roku.

Maduro kierował socjalistycznym rządem Wenezueli od 2013 roku i prowadził politykę nieprzyjazną wobec USA. Po zatrzymaniu go przez siły zbrojne USA określał się mianem "jeńca wojennego". Wcześniej wielokrotnie oskarżał Waszyngton o zamiar obalenia go w celu przejęcia kontroli nad bogatymi złożami ropy w Wenezueli.

Władze Stanów Zjednoczonych określają natomiast Maduro jako skorumpowanego dyktatora, który doprowadził gospodarkę Wenezueli do ruiny i sfałszował wybory prezydenckie w 2018 i 2024 roku. Pod jego rządami dysponujący bogatymi złożami ropy kraj pogrążył się w katastrofalnym kryzysie humanitarnym, a podległe mu służby brutalnie tłumiły protesty i prześladowały opozycję.

Wenezuela. Nowe władze apelują do Trumpa w sprawie sankcji

Przypomnijmy, że kilka dni po ujęciu Maduro, obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła Delcy Rodriguez, która zaapelowała w czwartek do Donalda Trumpa o zniesienie sankcji nałożonych na jej kraj. W przemówieniu transmitowanym w państwowej telewizji określiła swój kraj jako "nowego przyjaciela i partnera" USA.

- Prezydencie Trump, jako przyjaciel, jako partner, skoro otwieramy nową agendę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, proszę skończyć już z sankcjami i blokadą przeciwko naszej ojczyźnie, bo jest ona wymierzona również przeciwko wenezuelskiej młodzieży - powiedziała Rodriguez.

Pełniąca obowiązki prezydenta wypowiadała się podczas spotkania z sympatyzującą z rządem młodzieżą w jednym z teatrów w Caracas. Ponownie potępiła wówczas interwencję wojskową USA z 3 stycznia.





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