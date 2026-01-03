W skrócie Nicolas Maduro i jego żona zostali zatrzymani przez amerykańskie siły po ataku USA na Wenezuelę i przewiezieni do Stanów Zjednoczonych.

Oboje stanęli przed Sądem Okręgowym w Nowym Jorku, gdzie przedstawiono im zarzuty związane z terroryzmem narkotykowym, spiskiem i posiadaniem broni maszynowej.

Działania USA spotkały się z reakcją władz Wenezueli i wezwaniami o potwierdzenie, że para prezydencka żyje.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores zostali pojmani w sobotę rano po ataku sił USA na Wenezuelę i wywiezieni z kraju. Do akcji zaangażowano siły Delta Force.

Prokurator generalna Stanów Zjednoczonych Pamela Bondi przekazała następnie za pośrednictwem platformy X, że obydwoje zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku.

"Nicolas Maduro został oskarżony o spisek narkotykowo-terrorystyczny, spisek w zakresie importu kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz spisek w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym" - wymieniła Bondi.

USA zatrzymały prezydenta Wenezueli. Maduro usłyszał zarzuty. "Wkrótce spotka ich gniew"

Prokurator dodała, że Maduro i jego małżonkę "wkrótce spotka pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach".

Bondi podziękowała w tym samym wpisie Trumpowi za "odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego". Wyrazy wdzięczności przekazała także żołnierzom, którzy przeprowadzili misję.

Maduro został już wcześniej - w 2020 roku - oskarżony przez władze USA m.in. o spisek związany z "terroryzmem narkotykowym". Zarzuty usłyszało wtedy wraz z nim 14 byłych lub obecnych wenezuelskich urzędników. Nie było jednak wówczas mowy o zarzutach względem jego żony.

Atak USA na Wenezuelę. Prezydent wraz z małżonką wywiezieni z kraju

Wcześniej na zniknięcie prezydenta i pierwszej damy reagowała wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodríguez. Podkreśliła, że rząd Wenezueli nie wie, gdzie przebywa Nicolas Maduro ani Cilia Flores.

- Żądamy natychmiastowego dowodu życia prezydenta Nicolasa Maduro i pierwszej damy Cilii Flores - podkreśliła.

Senator USA Miek Lee napisał później na portalu X, że rozmawiał z sekretarzem stanu USA i jego zdaniem "Rubio nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli teraz, gdy Maduro znajduje się w areszcie USA".

Wenezuela. Seria ataków USA. Trump spełnił grożby

USA przeprowadziły ataki na Wenezuelę w sobotni poranek po wcześniejszych wielokrotnych groźbach wdrożenia operacji lądowych.

Wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira.

Władze Wenezueli przekazały, że na celowniku USA znalazły się także obiekty cywilne.

"Polityczny WF": Kto jest największym przegranym 2025 roku? INTERIA.PL