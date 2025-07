W pozwie zarzucono Owens, która powoływała się na teorie lansowane przez francuskich dziennikarzy (pozwanych przez Macronów już wcześniej), że wiedziała, iż jej twierdzenia są fałszywe, a w reakcji na wezwania, by zaprzestała ich rozpowszechniania, tylko nasiliła szerzenie kłamstw .

Para prezydencka domaga się odszkodowania i dodatkowej kary grzywny , by odstraszyć naśladowców. Nie określono kwoty tych żądań.

Sprawa trafiła do sądu, który w pierwszej instancji orzekł na rzecz pierwszej damy Francji .

We wrześniu 2024 roku kobiety usłyszały wyrok grzywny w wysokości 8 tys. dolarów na rzecz Brigitte Macron oraz 5 tys. dolarów dla jej brata.

Jednak Amandina Roy i Natacha Rey odwołały się od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Paryżu. Ten 10 lipca uniewinnił je. W uzasadnieniu stwierdzono, że miały one prawo do publicznej dyskusji na temat transpłciowości pierwszej damy.