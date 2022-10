Macron wzywa Scholza. "Nie możemy trzymać się polityki krajowej"

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał kanclerza Niemiec Olafa Scholza do zmiany polityki w związku z narastającym kryzysem energetycznym. Francuski polityk zaapelował do Scholza o "solidarność", ostrzegając przed "zakłóceniami", do których mógłby doprowadzić niemiecki plan pomocy gospodarstwom domowym i osobom prywatnym.

Zdjęcie Emmanuel Macron / LUDOVIC MARIN / POOL / AFP