W skrócie Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że pytanie o możliwość zawieszenia umowy stowarzyszeniowej UE z Izraelem byłoby uzasadnione w razie kontynuowania przez Izrael ataków.

Macron podkreślił, że priorytetem jest umocnienie rozejmu w Libanie i Francja pomoże władzom Libanu w przygotowaniu negocjacji z Izraelem.

Nie uzyskano większości państw członkowskich UE dla decyzji o zawieszeniu umowy z Izraelem, o co wnioskowały Hiszpania, Słowenia i Irlandia.

Emmanuel Macron wypowiadał się na temat Izraela na konferencji prasowej w Paryżu z premierem Libanu Nawafem Salamem.

Podkreślił, że Francji zależy na bezpieczeństwie Izraela i jego mieszkańców, ale jednocześnie potępił on działania w Strefie Gazy i "pogwałcenie suwerenności terytorialnej Libanu".

- Teraz, gdy Izrael zaakceptował przed kilkoma dniami rozejm w Libanie i zaangażował się w rozmowy, to nie jest to moment, gdy należy przyspieszać konfrontację - powiedział Macron.

Podkreślił, że priorytetowe jest obecnie działanie na rzecz umocnienia rozejmu w Libanie, który określił jako "kruchy". Chodzi o zawieszenie broni w konflikcie między Izraelem i libańskim proirańskim ugrupowaniem Hezbollah, który odnowił się po atakach USA i Izraela na Iran.

Macron powiedział także, że Francja pomoże władzom Libanu przygotować negocjacje z Izraelem, choć strona francuska nie uczestniczy w rozmowach. Przekonywał, że dla Francji kwestia samego udziału w nich jest drugorzędna, natomiast w interesie Libanu jest to, by wszyscy wspierali ten proces.

Zawieszenie umowy stowarzyszeniowej UE - Izrael. Wśród państw członkowskich nie było większości

Kwestię zawieszenia umowy stowarzyszeniowej UE z Izraelem chciały omówić na forum "27" Hiszpania, Słowenia i Irlandia.

Szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares przekonywał na wtorkowym posiedzeniu unijnych ministrów spraw zagranicznych, że UE musi pokazać Izraelowi, że może z nim utrzymywać stosunki wyłącznie, jeśli ten będzie respektował prawa człowieka, przestrzegał prawa międzynarodowego i nie traktował wojny jako narzędzia polityki zagranicznej.

Po spotkaniu szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że wśród państw członkowskich nie ma większości niezbędnej do zawieszenia umowy z Izraelem.

W marcu 2026 roku Macron, apelując o bezpośrednie rozmowy izraelsko-libańskie, proponował, by doszło do nich w Paryżu. Jednak 14 kwietnia ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter po dwustronnych rozmowach z wysłanniczką Libanu powiedział, że nie chce, by Francja "znajdowała się w pobliżu" negocjacji z Libanem.

