W skrócie Emmanuel Macron utknął na ulicach Nowego Jorku po przemówieniu w ONZ z powodu zabezpieczeń przejazdu Donalda Trumpa.

Prezydent Francji zadzwonił do prezydenta USA, by żartobliwie poinformować go o swojej sytuacji na ulicy.

Francja oficjalnie uznała państwowość Palestyny, co Macron ogłosił podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Nagranie z poniedziałkowego incydentu opublikował portal Brut, którego kamera towarzyszyła prezydentowi Francji podczas wizyty w ONZ. Emmanuel Macron po wyjściu z siedziby ONZ w Nowym Jorku utknął na jednym ze skrzyżowań i nie mógł poruszać się w wybranym kierunku.

Na nagraniu widać, jak prezydent Francji rozmawia z jednym z funkcjonariuszy policji, który tłumaczy mu, że "teraz wszystko jest zamknięte". Po krótkiej konwersacji Macron wyciąga telefon. Okazało się, że zadzwonił do Donalda Trumpa.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Macron nie mógł przejść, zadzwonił do Trumpa

- Jak się masz? Zgadnij co! Utknąłem na ulicy, bo wszystko jest zamknięte przez ciebie! - powiedział do prezydenta USA.

Następnie kamery uchwyciły Emmanuela Macrona, który kontynuował rozmowę z prezydentem USA, spacerując ulicami Nowego Jorku.

"Czy obaj mężczyźni skorzystali z okazji, aby poruszyć aktualne gorące tematy? We wtorek Donald Trump ma wygłosić przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, w którym, jak zapowiada jego otoczenie, ma zaatakować 'globalistyczne organizacje', które 'doprowadziły do upadku porządku światowego'" - pisze portal francuskiej telewizji TF1.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Francja uznała państwowość Palestyny

W poniedziałek Emmanuel Macron ogłosił w Nowym Jorku uznanie państwowości palestyńskiej przez Francję, apelując o rozpoczęcie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

- Jesteśmy przekonani, że to uznanie jest rozwiązaniem, które pozwoli na pokój dla Izraela - powiedział.

Francja podkreśla, że uznanie Palestyny nie odbiera praw Izraelowi i wzywa do uwolnienia zakładników oraz zakończenia działań wojennych w Strefie Gazy.

Obecnie państwowość Palestyny formalnie uznaje 145 państw świata - wynika z wyliczeń agencji AFP. W praktyce Palestyna nie ma jednak jednolitego terytorium, spójnej administracji czy kontroli nad granicami.

Czym jest Zgromadzenie Ogólne ONZ?

W Nowym Jorku trwa jubileuszowe 80. Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywają się coroczne sesje zwyczajne. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów. W pozostałych sprawach - zwykłą większością głosów.

W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tzw. głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.

