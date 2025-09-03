W skrócie Europa deklaruje gotowość do udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w dniu podpisania pokoju z Rosją.

Szczegóły propozycji mają zostać omówione podczas szczytu "koalicji chętnych" w Paryżu, z udziałem przywódców 35 państw, w tym Donalda Tuska i Donalda Trumpa.

Jednym z celów rozmów jest podkreślenie braku postępów w negocjacjach Rosji z Ukrainą.

Prezydent Francji Emmanuel Macron po rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił, że "koalicja chętnych" jest gotowa zapewnić Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa w przypadku zawarcia porozumienia pokojowego.

- My, Europejczycy, jesteśmy gotowi zaoferować Ukrainie i Ukraińcom gwarancje bezpieczeństwa w dniu podpisania pokoju w wojnie, prowadzonej przezRosję - podkreślił Macron.

Francuski przywódca zaznaczył, że szczegóły dotyczące tych gwarancji są "wyjątkowo poufne". Dodał jednak, że przygotowania w tej sprawie zostały zakończone podczas wcześniejszego spotkania ministrów obrony państw zaangażowanych w tę inicjatywę.

Szczyt "koalicji chętnych" w Paryżu. Na spotkanie zaproszono Donalda Trumpa

Deklaracja Macrona padła dzień przed szczytem "koalicji chętnych" w Paryżu. O szczegółach dotyczących wsparcia dla Ukrainy prezydent Macron będzie rozmawiał w czwartek z przedstawicielami 35 państw należących do koalicji.

Z uwagi na względy logistyczne Pałac Elizejski zapowiadał, że posiedzenie zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym, co oznacza, że część rozmówców będzie uczestniczyć przez łącze wideo. W takiej formie do rozmów ma się również włączyć amerykański przywódca Donald Trump.

Spotkanie ma na celu nie tylko podsumowanie najnowszych planów szefów armii, ale również zwrócenie uwagi Trumpowi, że od czasu jego rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sierpniu nie nastąpił żaden postęp w bezpośrednich negocjacjach między Putinem a Zełenskim.

W spotkaniu weźmie udział również szef polskiego rządu Donald Tusk. - Będziemy rozmawiać o tym, co na tym etapie możemy jeszcze zrobić na rzecz pokoju w Ukrainie i zatrzymania rosyjskiej agresji - zapowiedział polityk.

