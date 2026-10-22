W skrócie Prezydent Emmanuel Macron ogłosił zakaz organizowania nieuprawnionych demonstracji w całej Francji, aby położyć kres trwającym zamieszkom i grabieżom w miastach.

Władze Francji poinformowały, że ze względu na obawy przed aktami wandalizmu i grabieżą, w najbliższą sobotę zamknięte pozostaną m.in. muzea Luwr oraz Orsay.

Minister sprawiedliwości Gérald Darmanin przekazał, że w związku z zamieszkami zatrzymano 2,5 tys. osób, a przeciwko ponad 900 wszczęto postępowania karne.

W niektórych francuskich miastach, w tym w Paryżu, wprowadzono częściową godzinę policyjną oraz zakazano zgromadzeń w pobliżu najważniejszych budynków państwowych.

Masowe protesty, które wyewoluowały z demonstracji uczniowskich w stronę sprzeciwu wobec rosnących kosztów życia, trwają na terenie całego kraju od miesiąca.

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Paryż zamierza opanować niepokoje społeczne. Protestujący wyszli na ulice, aby nagłośnić problem wysokich kosztów życia. W trakcie wystąpień doszło do zamieszek.

Po spotkaniu z szefami służb wywiadowczych i wysokimi rangą ministrami prezydent Francji stwierdził, że demonstracje zaplanowane przez "uznane organizacje" będą mogły się odbyć, choć ich trasy mogą ulec zmianie. Chodzi m.in. o manifestacje organizowane przez związki zawodowe.

Protesty zgłaszane przez "osoby lub grupy nieposiadające uprawnień" zostaną zakazane - ogłosił Emmanuel Macron.

Francuski przywódca podkreślił, że środki te są konieczne, aby chronić centra miast, przedsiębiorstwa i budynki publiczne. - Zasady są proste i uważam, że wynikają ze zdrowego rozsądku. Ogólne zalecenie brzmi: - W najbliższych dniach nie powinny się odbywać żadne demonstracje.

Francja. Emmanuel Macron zapowiedział zakaz "nieuprawnionych demonstracji"

Macron przypisał znaczną część zamieszek z ostatniego weekendu osobom, które przybyły tam "wyłącznie w celu grabieży". Jednocześnie stwierdził, że najgorsze akty przemocy były wynikiem "politycznych i wywrotowych działań skrajnie lewicowych ugrupowań, których celem było obalenie republiki".

- Priorytetem jest przywrócenie spokoju - podkreślił. W piątek mają zostać ustalone "kolejne kroki" ws. planowanych demonstracji.

Główny związek studencki we Francji UNEF wezwał do zorganizowania w sobotę manifestacji. W związku z zapowiedzią firmy w centrum Paryża i w innych miastach zaczęły zabijać okna deskami i zatrudniać prywatną ochronę.

Paryż obawia się zamieszek. Luwr zamknięty dla zwiedzających

Resort kultury Francji ogłosił, że kilka paryskich muzeów, w tym Luwr, otwiera się w nowym oknie, będzie zamkniętych w sobotę z powodu obaw przed grabieżami.

Zmiany dotkną również muzeum Orsay, w którym znajdują się dzieła sztuki z XIX wieku, a także muzeum Picassa.

Minister sprawiedliwości Francji Gérald Darmanin poinformował o 2,5 tys. osób zatrzymanych. 174 z nich zostało umieszczonych w areszcie, a przeciwko ponad 900 toczy się postępowanie karne. Dwie osoby zatrzymano po podpaleniu zabytkowego ratusza w Limoges.

Zamieszki we Francji. Wprowadzono godzinę policyjną

Premier Sébastien Lecornu zorganizował w czwartek spotkanie z przedstawicielami głównych partii politycznych we Francji, aby wysłuchać ich opinii po masowych protestach, które zalały kraj.

W ramach działań bezpieczeństwa w niektórych miastach (w tym w Paryżu) wprowadzono częściową godzinę policyjną. Zakazano też zgromadzeń w pobliżu najważniejszych budynków państwowych.

Masowe demonstracje we Francji rozpoczęły się w zeszłym miesiącu w liceum w Créteil, na południowym wschodzie Paryża. Następnie rozprzestrzeniły się na cały kraj, wywołując strajki, blokady i demonstracje uczniów szkół średnich.

Ostatecznie manifestacje przekształciły się w protesty przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. "The Guardian" zwrócił uwagę, że zamieszki wybuchły sześć miesięcy przed wyborami prezydenckimi. W ich trakcie wybrany zostanie następca Emmanuela Macrona.

Źródła: "The Guardian", AFP



