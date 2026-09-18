W skrócie
- Emmanuel Macron poinformował, że Francja opracowuje plan ochrony najważniejszej infrastruktury przed zagrożeniami ze strony Rosji, w tym atakami dronów i cyberatakami.
- Prezydent Francji polecił zwiększenie czujności w związku z nasileniem rosyjskich działań hybrydowych i zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy.
- Według Macrona działania Rosji mają na celu zastraszenie Europejczyków oraz osłabienie wsparcia dla Ukrainy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Emmanuel Macron mówił o zagrożeniu po spotkaniu w Paryżu z liderami partii politycznych i kandydatami w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Jak przekazał, władze Francji zwiększają czujność w związku z nasileniem rosyjskich działań hybrydowych.
- Rosyjskie zagrożenie hybrydowe wobec Europejczyków i Francji wzrosło - podkreślił prezydent. Dodał, że polecił "rządowi przygotowanie planu mającego na celu ochronę krajowej krytycznej infrastruktury" oraz "najbardziej wrażliwych" obiektów przemysłu obronnego i technologicznego.
Francja zwiększa ochronę przed atakami. Chodzi o Rosję
Plan ma uwzględniać zagrożenia związane z atakami dronów oraz cyberatakami. Macron poinformował również, że minister spraw wewnętrznych spotkał się z regionalnymi prefektami, aby zwiększyć "czujność w odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe".
Francuski prezydent zaznaczył jednocześnie, że mimo rosnącego zagrożenia Paryż będzie nadal wspierał Ukrainę zaatakowaną przez Rosję w lutym 2022 roku.
Macron zapowiedział także reakcję na działania przypisywane Rosji. - To nie pozostanie bez odpowiedzi - powiedział, nie ujawniając szczegółów.
Macron o działaniach Rosji. "Celem jest zastraszenie nas"
Według Macrona rosyjskie działania mają m.in. wywołać strach wśród Europejczyków i osłabić wsparcie dla Ukrainy. - Celem jest zastraszenie nas i zniweczenie wysiłków na rzecz wsparcia Ukraińców. Skutek będzie odwrotny - stwierdził.
- Nie dajemy się zastraszyć, bo wiemy, że dziś w Ukrainie stawką jest nasze bezpieczeństwo - dodał prezydent Francji.
Francuskie działania wpisują się w szerszą reakcję państw europejskich na zagrożenia hybrydowe. Unia Europejska wymienia wśród takich działań m.in. cyberataki, sabotaż, zakłócanie funkcjonowania infrastruktury krytycznej czy manipulowanie informacjami.
Macron ma w przyszłym tygodniu udać się do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wystąpienie francuskiego prezydenta nastąpiło w czasie zwiększonej uwagi europejskich państw wobec możliwych rosyjskich działań wymierzonych w kraje wspierające Ukrainę.
Źródła: AFP, Reuters