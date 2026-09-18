W skrócie Emmanuel Macron poinformował, że Francja opracowuje plan ochrony najważniejszej infrastruktury przed zagrożeniami ze strony Rosji, w tym atakami dronów i cyberatakami.

Prezydent Francji polecił zwiększenie czujności w związku z nasileniem rosyjskich działań hybrydowych i zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Według Macrona działania Rosji mają na celu zastraszenie Europejczyków oraz osłabienie wsparcia dla Ukrainy.

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Emmanuel Macron mówił o zagrożeniu po spotkaniu w Paryżu z liderami partii politycznych i kandydatami w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Jak przekazał, władze Francji zwiększają czujność w związku z nasileniem rosyjskich działań hybrydowych.

- Rosyjskie zagrożenie hybrydowe wobec Europejczyków i Francji wzrosło - podkreślił prezydent. Dodał, że polecił "rządowi przygotowanie planu mającego na celu ochronę krajowej krytycznej infrastruktury" oraz "najbardziej wrażliwych" obiektów przemysłu obronnego i technologicznego.

Francja zwiększa ochronę przed atakami. Chodzi o Rosję

Plan ma uwzględniać zagrożenia związane z atakami dronów oraz cyberatakami. Macron poinformował również, że minister spraw wewnętrznych spotkał się z regionalnymi prefektami, aby zwiększyć "czujność w odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe".

Francuski prezydent zaznaczył jednocześnie, że mimo rosnącego zagrożenia Paryż będzie nadal wspierał Ukrainę zaatakowaną przez Rosję w lutym 2022 roku.

Macron zapowiedział także reakcję na działania przypisywane Rosji. - To nie pozostanie bez odpowiedzi - powiedział, nie ujawniając szczegółów.

Macron o działaniach Rosji. "Celem jest zastraszenie nas"

Według Macrona rosyjskie działania mają m.in. wywołać strach wśród Europejczyków i osłabić wsparcie dla Ukrainy. - Celem jest zastraszenie nas i zniweczenie wysiłków na rzecz wsparcia Ukraińców. Skutek będzie odwrotny - stwierdził.

- Nie dajemy się zastraszyć, bo wiemy, że dziś w Ukrainie stawką jest nasze bezpieczeństwo - dodał prezydent Francji.

Francuskie działania wpisują się w szerszą reakcję państw europejskich na zagrożenia hybrydowe. Unia Europejska wymienia wśród takich działań m.in. cyberataki, sabotaż, zakłócanie funkcjonowania infrastruktury krytycznej czy manipulowanie informacjami.

Macron ma w przyszłym tygodniu udać się do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wystąpienie francuskiego prezydenta nastąpiło w czasie zwiększonej uwagi europejskich państw wobec możliwych rosyjskich działań wymierzonych w kraje wspierające Ukrainę.

Źródła: AFP, Reuters



