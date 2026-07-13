W skrócie Francja wyraziła zgodę na przyznanie Ukrainie licencji dotyczących produkcji pocisków manewrujących, bomb precyzyjnych i pocisków przechwytujących do obrony powietrznej.

Prezydenci Macron i Zełenski uzgodnili plan działania dotyczący współpracy oraz przyszłych dostaw francuskich i francusko-włoskich systemów uzbrojenia dla Ukrainy.

Dziewięć państw wraz z Ukrainą ogłosiło rozpoczęcie prac nad utworzeniem Antybalistycznej Koalicji Rakietowej o charakterze obronnym.

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- Wczesnym popołudniem prezydent Zełenski i ja uzgodniliśmy plan działania między naszymi krajami, realizujący to, co zostało zasadniczo uzgodnione w listopadzie ubiegłego roku w sprawie naszej dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności - powiedział Macron podczas konferencji prasowej po spotkaniu 25 liderów w Paryżu.

Francja udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków

Prezydent Francji poinformował, że Ukraina zamierza kupić 16 samolotów myśliwskich Rafale oraz francusko-włoskie systemy obrony powietrznej SAMP/T nowej generacji. Dostawy mają nastąpić po dostarczeniu starszej wersji oraz partii pocisków.

Z kolei Rafale mają wejść do wyposażenia ukraińskiej obrony powietrznej w latach 2028-2029. Ponadto sojusznicy Ukrainy zgodzili się rozpocząć w najbliższych miesiącach ćwiczenia wojskowe w krajach sąsiednich.

Wspomniana przez Macrona produkcja koncentruje się na francuskich kierowanych pociskach odrzutowych powietrze-ziemia z głowicą atomową AASM, pociskach rakietowych ziemia-powietrze Aster, a także taktycznych pociskach manewrujących dalekiego zasięgu SCAL, produkowanych również przez Wielką Brytanię.

Koalicja dziewięciu państw z Ukrainą. "Ogłaszamy rozpoczęcie prac"

W wyniku rosyjskich ataków Ukraina zmaga się z niedoborem pocisków do systemów obrony powietrznej. - Im więcej środków Ukraina będzie miała do dyspozycji, aby zestrzelić rosyjskie rakiety balistyczne, tym większa szansa, że Putin zasiądzie do stołu negocjacyjnego, gdyż jego ostatni argument w tej wojnie straci moc - mówił w poniedziałek Zełenski.

Spotkanie koalicji chętnych zaowocowało planem utworzenia koalicji z Ukrainą. W oświadczeniu wydanym przez Pałac Elizejski podano, że dołączy do niej dziewięć państw, a celem sojuszu będzie rozwijanie europejskich zdolności obronnych.

"My przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Ukrainy, uznajemy rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, ogłaszamy dzisiaj rozpoczęcie prac nad utworzeniem czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej" - ogłoszono.

Źródło: Reuters, AFP





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