W skrócie Emmanuel Macron uznał, że potencjalny powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej byłby korzystny dla obu stron.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wskazał powrót do UE jako jedną z możliwych dróg.

Jeszcze w tym roku planowany jest szczyt Zjednoczone Królestwo-Unia Europejska dotyczący zacieśnienia współpracy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Welcome back (Witajcie z powrotem - red.) - tak prezydent Francji Emmanuel Macron zareagował w środę na wcześniejsze sugestie premiera Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama dotyczące możliwego powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Powitanie wypowiedział po angielsku.

- Jeśli Brytyjczycy chcą wrócić, a premier zmierza w tym kierunku, to uważam, że to bardzo dobra wiadomość zarówno dla jego kraju, jak i dla Europejczyków - dodał już po francusku Macron.

Słowa te padły podczas konferencji prasowej w Madrycie, gdzie prezydent Francji spotkał się z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.

Szef hiszpańskiego rządu również skomentował słowa Burnhama. - Przyjęlibyśmy Wielką Brytanię z powrotem do Unii Europejskiej z otwartymi ramionami - powiedział.

Brytyjski premier wprost o brexicie. "Przyniósł więcej szkód niż korzyści"

Również w środę w wywiadzie dla BBC brytyjski premier Andy Burnham powiedział, że powrót do Unii Europejskiej jest jedną z dróg, które wybrać może Wielka Brytania.

Pytany o to, jakie opcje są na stole nowego ułożenia stosunków z UE, Burnham odparł: - Możemy też pójść na całość. To jasne, że istnieje kilka możliwości, które trzeba rozważyć. Musimy sprawdzić, co jest wykonalne oraz jakie byłyby zalety i wady każdego z tych rozwiązań.

Wśród innych możliwości premier wymienił pozostanie przy obecnym układzie i wejście do unii celnej lub wspólnego rynku.

- Nie można pozwolić, by to pytanie wciąż wisiało w powietrzu. Mówię: ustalmy jasno kierunek kraju na następną dekadę i proszę ludzi, by się do mnie przyłączyli - dodał Burnham.

We wtorek podczas konferencji Partii Pracy w Liverpoolu Burnham zapowiedział, że chce zmienić relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie, a potem spróbuje zbudować konsensus wokół jednej z nich.

- Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści - ocenił.

Brexit. Wielka Brytania opuściła UE sześć lat temu

Alex Burghart, wiceszef Partii Konserwatywnej, oskarżył Burnhama we wtorek o "próbę ponownego otwarcia starych ran" z czasów gorących dyskusji o brexicie, a zastępca przywódcy Reform UK Richard Tice zarzucił premierowi, że "próbuje tylnymi drzwiami" wciągnąć kraj do UE.

Jeszcze w tym roku ma odbyć się szczyt Zjednoczone Królestwo-Unia Europejska, poświęcony zacieśnieniu relacji. "Financial Times" pisze, że europejscy dyplomaci spodziewają się, że dojdzie do niego w Brukseli, 20 listopada.

Referendum, w którym nieznaczna większość Brytyjczyków opowiedziała się za wyjściem z UE, odbyło się 23 czerwca 2016 roku.

29 marca 2017 roku Wielka Brytania uruchomiła Artykuł 50. Traktatu o Unii Europejskiej, określający procedurę dobrowolnego wystąpienia państwa członkowskiego z UE, rozpoczynając w ten sposób proces wyjścia z Unii.

Zjednoczone Królestwo oficjalnie przestało być państwem członkowskim Unii 31 stycznia 2020 r., a 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy po Brexicie.

1 stycznia 2021 r. zaczął się nowy rozdział stosunków między Wielką Brytanią a UE, na mocy umowy o handlu i współpracy.

Źródło: BBC, AFP



