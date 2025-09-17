Machu Picchu sparaliżowane protestami. Tysiące turystów ewakuowanych
Około 1600 turystów zostało we wtorek ewakuowanych ze stanowiska archeologicznego Machu Picchu w peruwiańskich Andach - podała AFP. Powodem był lokalny protest, który w pewnym momencie przerodził się w starcia z policją. Kilkunastu funkcjonariuszy zostało poszkodowanych. Wśród ewakuowanych znaleźli się m.in. Polacy.
Konflikt dotyczy linii autobusowej, którą turyści pokonują ostatni odcinek trasy do Machu Picchu, najsławniejszej atrakcji turystycznej Peru.
Lokalni mieszkańcy domagają się, aby kontrakt na jej obsługę przyznać jednej z miejscowych firm.
Miejscowi twierdzą, że upłynął już termin 30-letniej koncesji wydanej zewnętrznemu przewoźnikowi.
Peru. Lokalny protest, ewakuacja turystów
Organizujący protest Front Obrony Machu Picchu zapowiedział w niedzielę, że akcja będzie trwała do czasu rozpoczęcia działalności przez nową firmę transportową.
Protestujący zablokowali tory kolejowe, a w starciach z nimi obrażenia odniosło 14 policjantów - przekazała AFP.
Po wstrzymaniu ewakuacji turyści, którzy utknęli na szczycie, przekazali w rozmowie z AFP, że władze zasugerowały im kilkugodzinny marsz, aby zejść i zdążyć na pociąg powrotny.
Machu Picchu jest uznawane za najlepiej zachowane miasto Inków. Zbudowano je w XV wieku, a odkryto dla współczesnych w 1911 r.
Ruiny miasta wciąż przyciągają badaczy z całego świata i są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Kompleks składa się z około 200 budowli, które były wykorzystywane zarówno do celów religijnych, administracyjnych oraz codziennego życia mieszkańców.
Leżące na wysokości 2438 metrów n.p.m. Machu Picchu odwiedza średnio 4,5 tys. turystów dziennie.