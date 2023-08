Ma na koncie co najmniej 21 włamań. Schwytano niedźwiedzia-rozbójnika

Włamywał się do domów i plądrował je w poszukiwaniu pożywienia. Po blisko półtora roku amerykańskie służby zatrzymały niedźwiedzia-rozbójnika, odpowiedzialnego za co najmniej 21 włamań. Urzędnicy przekazali, że zostanie wkrótce przeniesiony do specjalnego rezerwatu w Kolorado.