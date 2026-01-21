W skrócie Dmitrij Miedwiediew kandydatem na lidera listy wyborczej Jednej Rosji w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej.

Decyzja o składzie listy wyborczej nie została jeszcze podjęta i zależy od Władimira Putina.

Część rosyjskich mediów i ich rozmówcy wskazują, że Miedwiediew wyraża chęć przewodzenia liście.

Kreml ma omawiać plan na nadchodzące wybory do Dumy Państwowej, które odbędą się we wrześniu tego roku, a Dmitrij Miedwiediew, był prezydent i były premier, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, miałby odegrać w nich kluczową rolę.

Rosja. Wybory do Dumy Państwowej w 2026 roku

W połowie stycznia rosyjski dziennik "Wiedmosti" podał, że Miedwiediew może stanąć na czele listy partii Jedna Rosja w nadchodzących wyborach.

Autorzy publikacji podkreślają, że jego pozycja jest silniejsza niż przed wyborami w 2021 roku.

Rosyjskie media podkreślają jednak, że do ostatecznej decyzji jest jeszcze daleko. Ta zostanie podjęta prawdopodobnie przed kongresem wyborczym. Na ten moment miała powstać lista 30 osób, które zostały wzięte pod lupę i badane są ich wskaźniki poparcia.

W tym gronie mają znajdować się też m.in. szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow czy rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa.

Dmitrij Miedwiediew liderem na liście Jednej Rosji? "Całkiem logiczne"

Pięć lat temu Miedwiediew, który jest przewodniczącym Jednej Rosji, nie znalazł się na liście, bo sondaże wskazywały, że wystawienie go może odebrać głosy partii. Teraz sytuacja miała się zmienić, a zaufanie do tego polityka miało znacząco wzrosnąć.

W 2007 roku liście przewodził sam Władimir Putin, w 2011 i 2016 Miedwiediew, a w 2021 roku partia miała pięciu liderów. Rozwiązanie sprzed pięciu lat jest też jedną z opcji branych pod uwagę w tym roku. W takim przypadku na czele federalnych liderów miałby stanąć właśnie były premier i były prezydent Rosji.

- Włączenie Miedwiediewa na listę może okazać się całkiem logiczne, jest on przewodniczącym partii i ostatnio wyraźnie zintensyfikował swoją działalność w Jednej Rosji oraz w sferze medialnej - mówił "Wiedmosti" Rostisław Turowski, wiceprezes Centrum Technologii Politycznych.

Dmitrij Miedwiediew. "Internetowy troll" ma dość?

Dziennik zaznacza, że Miedwiediew, jako wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa, zajmuje się bezpieczeństwem i migracją, a to - jak czytamy - "ważne kwestie" dla Rosjan. Ponadto zaznaczono, że "ultra-patriotyczni" wyborcy lubią jego wpisy w mediach społecznościowych.

To właśnie jego aktywność na tym polu od kilku lat służyła obrażaniu i straszeniu państw Zachodu. Od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę Miedwiediew regularnie i w niepochlebny sposób wyraża się o europejskich społeczeństwach i przywódcach, dodając do tego zapowiedzi o możliwej konfrontacji militarnej, głównie odgrażając się użyciem broni atomowej.

Portal Meduza podkreśla, że "Miedwiediew ma dość bycia 'internetowym trollem'", stając na czele listy Jednej Rosji w nadchodzących wyborach do Dumy.

Decyzja nie została podjęta. "Rosjanie nie wymieniają Miedwiediewa wśród polityków, którym ufają"

Autorzy publikacji tego niezależnego portalu podkreślają, że nic nie zostało przesądzone, a ich źródła zbliżone do Kremla zaznaczają, że o kształcie listy zdecyduje sam Putin i do tego czasu wszelkie spekulacje mogą okazać się fikcją.

Rozmówcy Meduzy, wbrew przekazom innych rosyjskich mediów podają, że to sam "Miedwiediew chce być na szczycie listy i aktywnie o to dąży".

Podkreślają, że wysoki wskaźnik zaufania tego polityka wynika z tego, że jego nazwisko jest po prostu rozpoznawalne. - Gdy pytanie wymaga otwartej odpowiedzi, Rosjanie nie wymieniają Miedwiediewa wśród polityków, którym ufają - twierdzi rozmówca Meduzy.

