Bohater nietypowego przedsięwzięcia to 35-letni weteran amerykańskiej armii i nauczyciel matematyki w siódmej klasie na przedmieściach Dallas. Do niedawna nazywał się Dustin Ebey, teraz jednak stał się posiadaczem prawa jazdy wydanego w Teksasie, na którym jasno widnieje potwierdzenie jego nowych personaliów.

Mężczyzna zmienił bowiem legalnie imię i nazwisko na "Dosłownie Ktokolwiek" (ang. Literally Anybody Else) i zamierza wziąć udział w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA. Jak jednak deklaruje, jego nowa godność "nie jest osobą", a "wezwaniem".

USA. Ma dość Bidena i Trumpa. Zmienił nazwisko i ogłosił start w wyborach

Wszystko to przez fakt, że 35-latek nie jest zadowolony z tegorocznych kandydatów na stanowisko prezydenta - Joe Bidena i Donalda Trumpa .

- Trzysta milionów ludzi może osiągnąć lepsze rezultaty - stwierdził, odnosząc się do dwóch faworytów w wyścigu o prezydenturę. - Naprawdę powinno istnieć jakieś ujście dla osób takich jak ja, które mają dość ciągłego przejmowania władzy pomiędzy dwiema stronami - stwierdził, dodając, że "to nie przynosi żadnego pożytku zwykłemu człowiekowi".

Teraz, aby nowe dane mężczyzny znalazły się na kartach do głosowania, musi zebrać ponad 100 tys. podpisów , co jednak może okazać się trudne.

Wybory prezydenckie w USA. "Wyślijmy wiadomość do Waszyngtonu"

Na kartach do głosowania w amerykańskich wyborach prezydenckich nie ma do zaznaczenia opcji "żadna z powyższych" i - w opinii 35-latka - to właśnie jego kandydatura ma spełniać tę rolę. Jak dodał, "Ameryka nie powinna tkwić pomiędzy wyborem 'Króla Długu' albo 81-latka".