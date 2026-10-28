W skrócie Operator luksusowego statku Villa Vie Odyssey zawiesił rejs dookoła świata z powodu gwałtownego wzrostu kosztów paliwa.

Pasażerowie zostali zmuszeni do opuszczenia pokładu w kambodżańskim mieście Sihanoukville, a firma organizuje dla nich tymczasowe zakwaterowanie.

Miesięczny koszt paliwa na jedną kabinę wzrósł w niektórych regionach Azji z 1800 dolarów do nawet 8000 dolarów w wyniku konfliktów na Bliskim Wschodzie.

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Luksusowy statek wycieczkowy "Villa Vie Odyssey", który od lat odbywa rejs dookoła świata, został uziemiony w porcie w Kambodży. Jak przekazała firma zarządzająca podróżą, powodem postoju są wysokie ceny paliwa na rynku azjatyckim - przekazał portal BBC.

Według doniesień na pokładzie znajdowało się około 200 pasażerów. Wszystkim nakazano zejście na ląd w kambodżańskim mieście portowym Sihanoukville.

"Załoga pozostanie na pokładzie, by utrzymać statek i kluczowe systemy. Wszyscy mieszkańcy muszą opuścić statek" - przekazano w komunikacie.

Luksusowy rejs dookoła świata. Zabrakło paliwa, pasażerowie opuścili pokład

"Osoby, które nie zdążą zabrać wszystkich swoich rzeczy przed zejściem na ląd, proszone są o kontakt z działem obsługi gości w celu ustalenia zwrotu rzeczy za pośrednictwem łodzi transportowych" - dodano.

Amerykański armator jednostki poinformował, że współpracuje z pasażerami nad "tymczasowymi rozwiązaniami dotyczącymi zakwaterowania na lądzie".

Armator przekazał, że globalny wzrost cen paliw od czasu wybuchu wojny w Iranie spowodował, że miesięczny koszt - w przeliczeniu na kabinę - w niektórych częściach Azji podskoczył z 1 800 dolarów do aż 8 000 dolarów.

Firma oświadczyła, że podjęła "znaczące kroki w celu zmniejszenia zużycia paliwa, w tym spowolnienie tempa rejsu i wydłużenie czasu postoju w portach". Jednak środki te okazały się niewystarczające, by "zrównoważyć nadzwyczajny wzrost kosztów paliwa".

"Przeniesienie całego wzrostu kosztów na pasażerów nie jest realistycznym rozwiązaniem" - przekazano.

Luksusowy wycieczkowiec oferował "emeryturę na morzu". Potrzebna będzie "restrukturyzacja"

Firma zamierza poświęcić najbliższe 60 dni na "restrukturyzację i dokapitalizowanie", choć - jak dodano - "nie ma pewności co do wyniku".

"Villa Vie Odyssey" mierzy prawie 200 m i może pomieścić do 650 pasażerów. Jednostka wypłynęła z Belfastu w październiku 2024 r. w ramach "nieprzerwanej podróży dookoła świata".

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej, rejs statek miał trwać 3,5 roku i obejmować prawie 150 krajów.

W zeszłym roku armator uruchomił program dożywotniego zamieszkania, umożliwiający spędzanie emerytury na morzu.

Ceny stałego zamieszkania w kabinach wahały się się od 120 000 do 440 000 dolarów. Kabiny te można również wynająć za kwotę od 3500 dolarów miesięcznie.



