W skrócie Luksusowy jacht Graceful, kojarzony z Władimirem Putinem, w poniedziałek przepłynął przez duńskie wody eskortowany przez dwa rosyjskie okręty wojenne, a cel podróży pozostaje nieznany.

Graceful po raz pierwszy od początku wojny w Ukrainie wypłynął na międzynarodowe wody, poruszając się z wyłączonym transponderem AIS przez większość czasu od 2022 roku.

Wartość jachtu szacowana jest na około 100 milionów euro, a plany jego modernizacji obejmowały m.in. lądowisko, basen, saunę i marmurowe łazienki.

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O tym, że luksusowy jacht Graceful jest prywatną własnością rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, mówiło się już od kilku lat. W poniedziałek statek po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny w Ukrainie wypłynął na międzynarodowe wody.

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Jak donosi duński nadawca DR, ponad 80-metrowy jacht minął w nocy z niedzieli na poniedziałek Wielki Bełt i wyspę Anholt, a w poniedziałek w ciągu dnia pływał wokół przylądka Skagen.

Statek przepłynął przez duńskie wody pod eskortą dwóch rosyjskich okrętów wojennych. Cel wyprawy nie został jednak ujawniony. Duńskie media dodają, że konwój ten był monitorowany m.in. przez niemiecką straż przybrzeżną i Królewską Marynarkę Wojenną Danii. Obecnie śledzi go duński okręt patrolujący P521 Freja.

Rejs Graceful został przez Duńczyków uznany jako "nietypowy". Superjacht od 30 sierpnia 2022 roku miał bowiem wyłączony nadajnik AIS, co utrudniało elektroniczne śledzenie jednostki. Od początku wojny w Ukrainie statek był widywany sporadycznie, w Petersburgu i innych punktach na Morzu Bałtyckim.

Duńskie wojsko poinformowało agencję DR, że siły zbrojne kraju przeprowadzają rutynowe kontrole jednostek przepływających przez duńskie cieśniny i wody terytorialne, również tych należących do innych państw.

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Choć Kreml nigdy oficjalnie nie przyznał się do własności luksusowego statku, międzynarodowe media, w tym Forbes, powiązały go z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Według szacunków amerykańskiego magazynu wartość jachtu to około 100 milionów euro (około 430 milionów złotych).

Duński dziennik "Berlingske", powołując się na Business Insider, przekazał, że plany modernizacji Graceful zostały ujawnione w 2023 roku przez współpracowników rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który rok później zmarł w kolonii karnej. Przedstawiały one m.in. lądowisko, basen, saunę i marmurowe łazienki.

Do dziś nie jest jasne, kto znajduje się na pokładzie statku ani jaki jest jego port docelowy. Przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, jacht przechodził konserwację w Niemczech. Wypłynął ze stoczni w Hamburgu 7 lutego 2022 roku,17 dni przed rozpoczęciem wojny.

Źródła: DR, Ukraińska Prawda, The Moscow Times





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