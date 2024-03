Od 16 marca po fińskich drogach nie można już co do zasady jeździć pojazdami zarejestrowanymi w Rosji - podał fiński urząd celny. Samochody na rosyjskich tablicach mogą być jednak w kraju wciąż widoczne, a legalnie mogą ich używać np. studenci studiów stacjonarnych, czy też osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę . W drodze wyjątku rosyjskimi samochodami po Finlandii mogą też poruszać się obywatele państw UE na stałe mieszkający w Rosji oraz dyplomaci.

Izba celna nie ma danych o rosyjskich autach

W razie braku odpowiednich dokumentów poświadczających prawo używania pojazdu, samochód zostanie zatrzymany i wszczęta zostanie procedura celna, obejmująca nakaz wywozu auta poza UE oraz zapłatę należnych podatków - przekazano w komunikacie, podkreślając przy tym, że choć wszystkie przejścia na wschodniej granicy są zamknięte (co najmniej do połowy kwietnia), to sprawa organizacji wywozu "pozostaje w gestii właściciela", a nie urzędników.