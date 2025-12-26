W skrócie Nairobi to miasto pełne kontrastów: z jednej strony luksusowe dzielnice i bogactwo, z drugiej ogromne nieformalne osiedla i ubóstwo.

Dynamiczny rozwój stolicy Kenii prowadzi do problemów mieszkaniowych, w tym: braku tanich lokali dla większości mieszkańców.

Wzrost infrastruktury miasta zagraża dzikiej przyrodzie, a sąsiadujący Park Narodowy Nairobi to symbol walki o zachowanie równowagi między naturą a urbanizacją.

Kenia chce dołączyć do grona najlepiej prosperujących krajów świata. Kilkanaście lat temu rozpoczęto program Kenya Vision 2030 - długofalowy plan rozwoju, którego celem jest przekształcenie kraju w nowo uprzemysłowione, średniozamożne państwo o wysokiej jakości życia do 2030 roku.

Rozwój trwa, ale wymaga poważnych kosztów. Jeszcze bardziej uwidacznia to kontrasty Kenii, które najlepiej widać w stolicy kraju - Nairobi.

Kenia i plan na sukces

- Implementacja takich planów jest równie skuteczna, jak wdrażanie kolejnych pięciolatek w PRL. Absolutnie nie wierzę w realizację celów zawartych w Kenya Vision 2030 - ocenia Błażej Popławski, historyk i socjolog, członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Plan powstawał w szczególnych okolicznościach. W grudniu 2007 roku w Kenii odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je dotychczas piastujący to stanowisko Mwai Kibaki. Opozycja nie uznała jednak wyników głosowania, oskarżając Kibakiego o fałszowanie wyborów. Zdanie podzielali europejscy i amerykańscy obserwatorzy. Kibaki został zaprzysiężony, a w kraju wybuchły zamieszki, w których zginęło kilkaset osób.

- Kenya Vision 2030 stanowiła wizję propagandową. Za pół wieku już tylko lokalni historycy będą pamiętać o tym programie, jako o jednym z wielu niezrealizowanych mrzonek elit o zagrożonym statusie, polityków dramatycznie szukających legitymizacji wewnętrznej i zagranicznej - dodaje Popławski.

Nairobi w gronie najbogatszych miast Afryki

Afryka doświadcza szybkiej urbanizacji. Liczba ludności miasta Nairobi w 2024 roku wynosiła około 4,8 miliona mieszkańców, zaś populacja obszaru metropolitalnego 5,7 miliona.

Ponad 60 proc. populacji Nairobi zamieszkuje nieformalne osiedla. Największe z nich to Kibera, Mathare, Mukuru kwa Njenga i Kawangware.

Z drugiej strony Nairobi jest czwartym najbogatszym miastem w Afryce pod względem liczby milionerów - wynika z "Africa Wealth Report 2025" opracowanego przez Henley & Partners i New World Wealth.

Jak czytamy, mieszka tam obecnie 4200 milionerów oraz 10 centymilionerów. Przed Nairobi znalazły się Johannesburg, Kapsztad i Kair. A populacja bogaczy na kontynencie ma tylko wzrosnąć.

Swoje siedziby lub oddziały mają w Nairobi firmy technologiczne, finansowe i międzynarodowe korporacje. Stąd dynamiczny rozwój centrum miasta. Wieżowce, światła, estakady. Z daleka to wielka, nowoczesna metropolia.

Według Błażeja Popławskiego głównym wyzwaniem dla władz Nairobi jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju aglomeracji, zwłaszcza rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i mieszkaniowej.

- Przy obecnej, pięciomilionowej populacji przez miasto nie da się przejechać, nie stojąc w korku. A po drodze mija się slumsy. Jeśli populacja w połowie tego stulecia ma przekroczyć 10 milionów ludzi, jak szacują demografie, to konieczne jest wdrożenie reform już teraz. Za dekadę będzie już za późno - słyszymy.

Nairobi walczy z brakiem mieszkań

Nairobi rozwija się tak szybko, że brakuje mieszkań. Osoby migrujące do stolicy często nie mają ani zapewnionego miejsca, ani środków do życia. Osiedlają się na wspomnianych nieformalnych osiedlach, które pękają w szwach.

Kenia potrzebuje rocznie około 250 tys. nowych domów. Budowanych jest z tego około 50 tys. rocznie, ale w sektorze luksusowym. W 2024 r. uchwalono ustawę o mieszkalnictwie dostępnym, na mocy której stworzono fundusz na budowę tanich mieszkań (affordable housing).

W Nairobi i okolicach budowane są kolejne budynki mieszkalne Anna Nicz archiwum prywatne

Program według założeń ma oferować mieszkania socjalne dla osób zarabiających do 20 tys. szylingów kenijskich (około 155 dolarów) miesięcznie oraz mieszkania w przystępnych cenach dla osób zarabiających od 20 tys. do 149 tys. szylingów kenijskich (około 155 dolarów) oraz mieszkania dla osób zarabiających ponad 150 tys. szylingów kenijskich miesięcznie.

Przejeżdżając przez Nairobi i okoliczne miejscowości, widzimy liczne budowy. Według danych rządowych do tej pory w ramach programu ukończono lub jest w trakcie realizacji 111 975 tanich mieszkań.

Kenia rozprawia się z plastikiem

Gdy przejeżdżamy przez nieformalne osiedla, w rynsztokach i dołach widzimy masę śmieci. Rzadziej widać tam torebki foliowe. Ich używania zakazano w Kenii w 2017 roku.

Poważny problem z zanieczyszczeniem plastikiem w Nairobi wpływał na lokalną faunę. Zwierzęta często myliły foliowe worki z pożywieniem.

"Jeśli nic się nie zmieni, do 2050 roku będziemy mieli więcej plastiku w oceanie niż ryb" - mówił wówczas w rozmowie z "Guardianem" Habib El-Habr, ekspert w dziedzinie odpadów morskich, pracujący przy programie ochrony środowiska ONZ w Kenii.

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi mandat wysokości blisko 40 tys. dolarów, a także kilkuletnie więzienie.

Beton kontra sawanna

Nieco ponad 20 minut jazdy od bogatego, zindustrializowanego centrum Nairobi, znajdują się wrota do całkiem innego świata. Z miastem, które przez lata się rozrastało, graniczy dziś Park Narodowy Nairobi - jedyny na świecie park narodowy w granicach stolicy. To jeden z najmocniejszych kontrastów miasta.

Jego przejmującymi symbolami są zdjęcia dzikich zwierząt wygrzewających się na sawannie z majaczącymi w tle wieżowcami, linią kolejową łączącą Nairobi z Mombasą czy samolotami pasażerskimi zmierzającymi do lub z Międzynarodowego Portu Lotniczego Jomo Kenyatta.

Żyrafa w Parku Narodowym Nairobi Christophe RavierPhoto by CHRISTOPHE RAVIER / BIOSPHOTO / BIOSPHOTO AFP

Im więcej ludzkiej infrastruktury, tym mniej miejsca na siedliska zwierząt. To także rosnące zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Według danych Kenya Wildlife Service (KWS) w ciągu ostatnich 40 lat niektóre gatunki zwierząt w parkach narodowych Kenii odnotowały nawet 70-procentowy spadek populacji.

