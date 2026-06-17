W skrócie Łukaszenka wyraził niezadowolenie z osiągnięć sportowców Białorusi i zażądał poprawy wyników.

Spotkanie dotyczyło głównie hokeja, ale poruszono także szerszą sytuację w białoruskim sporcie.

Zarządzono utworzenie sportowej trójki w rządzie, w której skład wejdą m.in. wicepremier, minister sportu i szef Narodowego Komitetu Olimpijskiego.

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Agencja propagandowa BiełTA przyznaje, że spotkanie u głowy państwa było poświęcone rozwojowi hokeja.

Ostatecznie jednak wykroczyło ono poza ramy tematyki związanej z tym sportem. - To rozmowa o sytuacji w sporcie w ogóle - zauważył Alaksandr Łukaszenka.

Białoruś. Łukaszenka zwołał spotkanie ws. sytuacji w sporcie

- Gdybyśmy mieli sport we wszystkich dziedzinach, jak w czasach radzieckich piłkę ręczną, piłkę nożną, hokej, jeszcze jakieś dyscypliny. Lekką atletykę. Zaczynamy szwankować w sportach zimowych, narciarzy w ogóle nie widać. Obawiam się, że jutro wioślarze "wpadną pod falę" - powiedział zaniepokojony dyktator.

Na spotkaniu nie zabrakło też "tradycyjnej" połajanki ministrów, którzy - zdaniem Łukaszenki - odpowiadają za problemy. Głowa państwa zwróciła się m.in. do ministra sportu Siergieja Kowalczuka.

"Nie będę pana bronić". Łukaszenka pogroził ministrowi

- Czas zacząć pracować. Muszę powiedzieć naszemu ministrowi sportu: Siergieju Michajłowiczu, jeśli chce pan pracować (jest pan dobrym człowiekiem, znam pana od dawna), proszę dać wynik. W przeciwnym razie nie będę pana bronić. Nie mnie - państwu potrzebny jest wynik. Stworzono panu wszystkie warunki. Nie było welodromu - jeźdźcie. Nie było stadionu szybkobieżnego - biegajcie, trenujcie. Proszę dać wynik - apelował poirytowany Łukaszenka.

Przywódca zarządził, że w celu poprawy wyników białoruskich sportowców konieczne jest utworzenie tzw. sportowej trójki w rządzie.

W jej skład wejdzie m.in. wicepremier Natalia Pietkiewicz, aktualny minister sportu i szef białoruskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego.

Źródło: BiełTa





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