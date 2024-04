W rozmowie z litewskim serwisem Delfi.lt były dowódca Wojsk Lądowych RP odniósł się do tematu rzekomego zagrożenia konfliktem militarnym z Białorusią . Waldemar Skrzypczak podkreślił, że miński satrapa wielokrotnie starał się straszyć obywateli wojną, jednak sam musi mieć świadomość, że nie ma żadnych szans na zwycięstwo w takim starciu.

Generał Waldemar Skrzypczak: Łukaszenka ma więcej generałów niż czołgów

- Łukaszenka, który ma w swojej armii więcej generałów niż czołgów , próbuje straszyć, brzęcząc bronią, której nie ma. A jeśli ma, to zardzewiałą. Nieważne, jak bardzo się stara, wszyscy widzą, że to bezużyteczne - mówił.

- Przypomnę, że latem 2022 roku Kreml zmusił Łukaszenkę do przekazania armii rosyjskiej większości czołgów po tym, jak Ukraińcy zniszczyli rosyjskie siły pancerne. Zatem groźby Łukaszenki na ćwiczeniach armii białoruskiej kilka tygodni temu nie przestraszyły ani Polaków, ani Litwinów - dodał.

- Kreml doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli Łukaszenka wda się w awanturę militarną przeciwko krajom NATO, Rosja nie będzie w stanie go wesprzeć (...) Łukaszenka zna więc swoje miejsce, robi to, co mu Putin rozkazał, prowadzi wojnę hybrydową, ułatwia migrantom próby szturmu - stwierdził.