Po zakończeniu wizytacji miński satrapa przemówił do dziennikarzy. W trakcie wypowiedzi ponownie zahaczony został temat ziemniaczanego kryzysu na Białorusi. Kraj od miesięcy zmaga się z problemem rosnących cen i małej ilości tego produktu, co wielokrotnie było powodem ostrych wypowiedzi Łukaszenki skierowanych do ministrów.