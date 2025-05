We wtorek, w czasie uroczystości z okazji mińskich obchodów 80. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej (propagandowe określenie II wojny światowej - red.), lider Białorusi Alaksandr Łukaszenka zwrócił się do zachodnich przywódców. Dyktator zagroził, że jeśli dojdzie do ataku na jego kraj, może on źle skończyć się dla agresora.