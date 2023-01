Łukaszenka w Zimbabwe. Ukraińscy internauci nie mają litości

Oprac.: Jakub Krzywiecki Świat

Białoruski dyktator kilka dni temu ruszył w podróż na Bliski Wschód oraz do Afryki. Dziś dotarł do Zimbabwe, gdzie przywitano go tańcami i śpiewem. Wizyta nie uszła uwadze internautów w Telegramie. - Mamy nadzieję, że uzurpator zostanie tam przywódcą i już nigdy nie wróci - pisze jeden z nich.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka w Zimbabwe / Пул Первого / Telegram