Łukaszenka tworzy obronę terytorialną. "Mężczyzna musi znać się na broni"

Oprac.: Michał Blus Świat

Alaksandr Łukaszenka zarządził utworzenie nowej ochotniczej obrony terytorialnej. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by Białorusini nauczyli się, jak "obchodzić się z bronią" i byli gotowi odpowiedzieć na akt agresji. Siły obrony terytorialnej mogą liczyć do 100-150 tys. ochotników. Armia zawodowa w tym kraju ma około 48 tys. żołnierzy.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka / AFP