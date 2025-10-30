Wiosną 2024 roku Biełpol, grupa zrzeszająca byłych białoruskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, poinformowała o rzekomej budowie pierwszej rezydencji Alaksandra Łukaszenki za granicą. Ma ona dotyczyć elitarnego kurortu Krasnaja Polana niedaleko Soczi, nad Morzem Czarnym.

Alaksandr Łukaszenka będzie miał luksusową willę

Teraz Białoruskie Centrum Śledcze, wraz z niezależnymi dziennikarzami z innych projektów, udokumentowało szczegóły budowy, ustaliło źródła finansowania i ujawniło jej przyszłe wnętrza.

Niezależni dziennikarze dotarli do wizualizacji projektu. Na parterze budynku głównego ma znaleźć się hol z siedmiometrowym sufitem, sala bankietowa, kino, sala kominkowa z fortepianem oraz gabinet.

Na piętrze znaleźć mają się dwie sypialnie gościnne i jedna główna, z salonem. W piwnicy mają powstać basen, łaźnie turecka i rosyjska, gabinet masażu, siłownia oraz przechowalnia sprzętu narciarskiego.

Willa Alaksandra Łukaszenki pod Soczi Białoruskie Centrum Śledcze materiał zewnętrzny

W budynku znajdą się również liczne pomieszczenia ochrony oraz udogodnienia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, np. poruszających się na wózku inwalidzkim. Śledczy spekulują tym samym, że willa może powstawać z myślą o politycznej emeryturze Łukaszenki.

Alaksandr Łukaszenka ma budować willę pod Soczi. "Raj dla VIP-ów"

Budynek główny zajmuje powierzchnię około 3 tys. m2 - co odpowiada połowie boiska piłkarskiego. Hotel i restauracja zajmą 1 tys. m2, a każda z trzech willi będzie miała powierzchnię 700 m2. We wszystkich z nich znajdą się basen, sauna, jadalnia i cztery sypialnie.

"Wszystko to wygląda jak raj turystyczny dla VIP-ów. Ale jeśli przeczyta się specyfikacje techniczne systemów bezpieczeństwa, można odnieść wrażenie, że budują fortecę, a nie hotel" - zauważa Białoruskie Centrum Śledcze.

Willa Łukaszenki w Rosji. Wnętrza kompleksu Białoruskie Centrum Śledcze materiał zewnętrzny

Cały kompleks będzie otoczony stalowym ogrodzeniem o wysokości co najmniej dwóch i pół metra, z ostrymi końcami. Wzdłuż ogrodzenia zostanie rozmieszczonych sześć posterunków ochrony.

Wjazd na teren budowy będzie odbywał się przez bramy antywłamaniowe. Zainstalowane zostaną również kamery monitoringu i termowizyjne, alarmy, detektory metalu i promieni rentgenowskich, systemy zagłuszania dronów, a nawet system wykrywania materiałów radioaktywnych.

Były ochroniarz najwyższych rangą urzędników Ukrainy, mówiąc anonimowo, powiedział śledczym, że takie procedury świadczą o najwyższym poziomie bezpieczeństwa dla przyszłych gości lub mieszkańców kompleksu.

Soczi. Willa Alaksandra Łukaszenki. Ujawniono powiązania

Śledczy prześledzili również historię ziemi, na której budowany jest kompleks. Jak przekazano, od 2013 roku Białoruś posiadała działkę o powierzchni 97 tys. m2 w kurorcie Krasnaja Polana. Nabyła ją w ramach umowy o wymianie gruntów z Rosją i przekazała pod zarząd państwowej spółki "Białoruś". Była ona częścią Departamentu Zarządzania Majątkiem Prezydenta.

W lutym 2022 roku działka została sprzedana rosyjskiej firmie Kompleks-Invest. Transakcja miała zostać przeprowadzona na podstawie dwóch tajnych dekretów Łukaszenki. Pierwszy, z lipca 2021 roku, nakazał sprzedaż po jej wartości katastralnej, wynoszącej 970 milionów rubli (ok. 44 mln złotych). Drugi, ze stycznia 2022 roku, obniżył wartość działki o połowę, do 485 milionów.

Jest to cena, za którą działka ostatecznie została sprzedana. Jak zauważył Biełpol, to 20 razy poniżej wartości rynkowej. Szacunek ten został potwierdzony przez Białoruskie Centrum Śledcze.

W momencie transakcji Kompleks-Invest był zarejestrowany na nazwisko rosyjskiej emerytki Jeleny Bortewej - szwagierki białoruskiego biznesmena Władimira Japrincewa, który jest blisko związany z rodziną Łukaszenki.

Zaledwie 17 dni przed zakupem ziemi w Krasnej Polanie spółka otrzymała pożyczkę w wysokości 6 milionów dolarów od białoruskiej firmy Regionalny Poriadok - kwota ta odpowiadała cenie zakupu. Pożyczka została udzielona z odsetkami, które później zostały umorzone.

W maju 2022 roku Regionalny Poriadok został właścicielem Kompleks-Invest. Białoruską firmą kierował wówczas Wiaczesław Wasiljew, szef jedynej prywatnej firmy ochroniarskiej na Białorusi. Nazywano ją "odpowiednikiem Grupy Wagnera".

Ostatecznie w lutym 2024 roku Kompleks-Invest został przerejestrowany na byłego pracownika Służby Bezpieczeństwa Łukaszenki, Alaksandra Romanowskiego. On sam również udzielił spółce pożyczek, tak jak firmy z Cypru, Rosji i Chin.

Śledczy ujawnili, że od 2023 roku spółka Kompleks-Invest prowadzi szeroko zakrojone prace budowlane na swojej posesji w Krasnej Polanie. Oficjalnie jest to kompleks wypoczynkowy dla VIP-ów, składający się z budynku głównego, trzech willi oraz hotelu z restauracją. Jednak Biełpol i współpracujący z nim śledczy twierdzą, że będzie to kolejna rezydencja Łukaszenki.

Rezydencje Putina w okolicach Soczi. "Najdroższa na świecie"

Okolice Soczi były niegdyś "drugim domem" Władimira Putina. W swojej letniej rezydencji, Boczarow Ruczaj, rosyjski przywódca spędzał bowiem całe tygodnie. Odkąd jednak ukraińskie drony zaczęły pojawiać się nad Krajem Krasnodarskim, przestał odwiedzać nadmorski kurort.

Według zdjęć satelitarnych z października 2024 r. rezydencja Boczarow Ruczaj została zrównana z ziemią.

Niedaleko znajduje się jednak "pałac Putina", położony w pobliżu Gelendżyku. Uważany jest on za nieoficjalną rezydencję rosyjskiego przywódcy. Z filmu Aleksieja Nawalnego z 2021 roku wynika, że jest to najdroższa rezydencja na świecie o wartości 100 miliardów rubli (około 5 miliardów złotych), która zajmuje obszar 78 km2 - jest zatem 39 razy większa od Księstwa Monako.

