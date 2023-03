Łukaszenka spotkał się z Xi. Padły zapewnienia o wzajemnym wsparciu

Xi Jinping zapowiedział, że będzie działał na rzecz stabilnych stosunków między krajami. - Chiny i Białoruś powinny wspierać się wzajemnie w ochronie własnych interesów, przeciwstawiać się ingerencji sił zewnętrznych w sprawy wewnętrzne oraz chronić suwerenność i bezpieczeństwo polityczne obu krajów - wskazał chiński przywódca.

Łukaszenka pomoże ominąć sankcje?

Jak przed spotkaniem informował Instytut Studiów nad Wojną, Łukaszenka zaplanował spotkanie, by pomóc Rosji i Chinom w obejściu sankcji. "Podczas kilkudniowej wizyty ma dojść do podpisania stosownych umów handlowych, które mają to umożliwić" - podawał ISW.

Informacja o wizycie Łukaszenki zbiegła się w czasie z doniesieniami "Washington Post" o planach Xi Jinpinga względem Rosji. Chiński przywódca ma rozważać sprzedanie Rosji dronów bojowych, broni i pocisków artyleryjskich - wynika z medialnych doniesień. ISW wskazywał, że umowy z Białorusią miałyby zamaskować ten proceder.

Chiny w roli "mediatora"

Po wspomnianych doniesieniach chęć spotkania z chińskim przywódcą deklarował prezydent Ukrainy. - Bardzo chcę wierzyć, że Chiny nie będą dostarczać broni Rosji - mówił Wołodymyr Zełenski.

Wcześniej Chiny wielokrotnie zapewniały o bezstronności w sprawie wojny w Ukrainie i zaproponowały krytykowany w przestrzeni publicznej pakt pokojowy. Jednocześnie Pekin nigdy nie potępił rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także nie poparł sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś. W chińskich przekazach nie pada również, podobnie jak w Rosji, słowo "wojna". Inwazja nazywana jest "kwestią ukraińską" lub "kryzysem".