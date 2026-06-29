W skrócie Aleksandr Łukaszenka odbył spotkanie z Xi Jinpingiem w Pekinie, podczas którego rozmawiano o współpracy białorusko-chińskiej.

Obaj przywódcy wyrazili zadowolenie z poziomu relacji między Białorusią a Chinami oraz podkreślali rosnące znaczenie współpracy gospodarczej.

Łukaszenka przed wizytą w Chinach spotkał się w Rosji z Władimirem Putinem, a jednym z tematów ich rozmowy były ukraińskie groźby wobec Białorusi.

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Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z Xi Jinpingiem stwierdził, że bardzo ceni sobie relacje z Pekinem.

- To właśnie o tym rozmawialiśmy i, być może, w pewnym stopniu marzyliśmy przed rozpoczęciem globalnej współpracy między Białorusią a Chińską Republiką Ludową - powiedział białoruski przywódca cytowany przez agencję Biełta.

Również Xi chwalił relacje z Mińskiem, a Łukaszenkę nazwał "drogim przyjacielem". - Chiny i Białoruś są żelaznymi przyjaciółmi. Nasze relacje przetrwały wszelkie próby międzynarodowych turbulencji, a nasza przyjaźń tylko się umacnia - mówił.

- Nasza współpraca z wami jest wieloaspektowa, nadąża za duchem czasu i stale przynosi nowe rezultaty. Stosunki białorusko-chińskie przeżywają historyczny szczyt - dodał chiński przywódca.

Łukaszenka spotkał się z Xi Jinpingiem. Wcześniej rozmawiał z Putinem

Jednym z głównych tematów spotkania Łukaszenki z Xi była współpraca gospodarcza między oboma państwami. Białoruski przywódca zaznaczył, że jego kraj korzysta "we wszystkich obszarach rozwoju gospodarczego" z chińskich technologii. - Jesteśmy zadowoleni z poziomu tych technologii i jakości produktów, które dziś otrzymujemy - powiedział.

Satrapa stwierdził również, że Mińsk nieustannie prowadzi rozmowy z Pekinem na temat sytuacji międzynarodowej i w regionie. - Stale was o tym informuję. Myślę, że powinniśmy kontynuować te kontakty również w przyszłości - powiedział.

Łukaszenka przyznał też, że przed spotkaniem z Xi spotkał się w Rosji z Władimirem Putinem. - Przyleciałem tu z okolic Moskwy. Prowadziliśmy rozmowy z prezydentem Putinem, a potem poleciałem do Pekinu - powiedział. Jednym z głównych tematów rozmów między przywódcami Rosji i Białorusi była kwestia ostatnich ukraińskich gróźb wobec władz w Mińsku.

Chodzi o ultimatum, jakie Kijów postawił Łukaszence w sprawie przekaźników wykorzystywanych do sterowania rosyjskimi dronami. W środę Wołodymyr Zełenski powiadomił, że Mińsk wyłączył sprzęt.

Źródło: AFP





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