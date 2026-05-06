W skrócie Alaksandr Łukaszenka podczas narady białoruskiej Rady Ministrów skrytykował premiera Aleksandra Turczyna i kilku urzędników, podkreślając konieczność podporządkowania się wyznaczonej przez prezydenta linii.

Podczas spotkania omawiano kondycję sektora mięsnego i cementowego, a restrukturyzacja zadłużenia i prośby o państwowe wsparcie wywołały niezadowolenie ze strony Łukaszenki.

Łukaszenka wyraził niezadowolenie z pracy dyrektorów cementowni, wskazując na niższą cenę eksportową cementu. Przestrzegł przed konsekwencjami za niewypełnienie planów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Białoruskie media propagandowe co jakiś czas pokazują wystąpienia Alaksandra Łukaszenki, podczas których dyktator krytykuje i grozi najważniejszym politykom i wojskowym w państwie.

Państwowa agencja Biełta poinformowała o przeprowadzeniu przez Łukaszenkę "narady kierownictwa" tamtejszego rządu. Tym razem sytuacja była jednak wyjątkowa. Dyktator skrytykował samego premiera - Alaksandra Turczyna, który swój urząd objął rok temu.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka zbeształ premiera

Tematem rozmowy polityków była kondycja najważniejszych sektorów białoruskiej gospodarki m.in. branży mięsnej i cementowej. To właśnie pomysł na restrukturyzację zadłużenia niektórych przedsiębiorstw rozzłościł dyktatora. Eksperci poprosili bowiem o wsparcie państwa dla upadających podmiotów.

- Szczerze mówiąc, niepokoi mnie napływ tych wniosków o ulgi i "dodatki". Zwłaszcza po mianowaniu nowego premiera. Nie chciałbym, Aleksandrze (premier Aleksander Turczyn - red.), myśleć, że w ten sposób otwieracie jakąś nową politykę (...). Co to znaczy, że jednych mamy wspierać, a innych nie? Wszyscy muszą pracować na równych warunkach - zwrócił się Łukaszenka do szefa rządu.

- Pan zaczyna mi tu kwiecisto opisywać, jak się wczuć w sytuację. Boję się, że rząd może obrać taki kurs, że koniecznie trzeba tam komuś pomóc - kontynuował.

- Premier jest nowy, ale prezydenta mamy tego samego. Linię wyznacza prezydent i trzeba się jej trzymać. A tu ciągle restrukturyzacja zadłużenia (...). Co to znaczy "restrukturyzacja zadłużenia"? Rozumiem, co mi proponujecie, ale zawsze kierowałem się zasadą: trzeba zmusić kierownika do pracy. Przyszedłeś - działaj - zakończył przywódca.

"Idź, pracuj". Łukaszenka zwrócił się do kierowników i dyrektorów państwowych zakładów

Kolejną część swojego wystąpienia Alaksandr Łukaszenka poświęcił pracy dyrektorów i kierowników zakładów cementowych, z których dokonań nie jest zadowolony.

- Niepokoi mnie to, że dziś dyrektorzy tych cementowni spokojnie siedzą przy wspólnym stole u prezydenta i czują, że mają rację. Dostaliście miliardy, pracujcie - powiedział dyktator.

Łukaszenka miał też pretensje, że krajowy cement jest tańszy o 40 proc. od zagranicznego.

- To znaczy, że sprzedajecie swoim ludziom cement praktycznie o połowę drożej niż za granicę. W rezultacie pośrednicy zajmują się reeksportem, a nasi konsumenci zmuszeni są kupować importowane, niskiej jakości produkty. Dlaczego nie zapytamy o to? - pytał polityk.

Łukaszenka zakończył rozmowę z politykami tradycyjnym wezwaniem do pracy i groźbami surowych konsekwencji w przypadku niewypełnienia rządowych planów produkcyjnych.

Źródło: BiełTa

Rząd szykuje się do podpisu SAFE z UE. Błaszczak w ''Gościu Wydarzeń'": To ''niemiecka chwilówka''. Nie wiedzą nawet, jakie jest oprocentowanie Polsat News Polsat News