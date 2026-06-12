W skrócie Alaksandr Łukaszenka ocenił, że wola zaledwie kilku osób może zakończyć zarówno wojnę w Ukrainie, jak i konflikt na Bliskim Wschodzie jeszcze przed końcem 2026 roku.

Łukaszenka stwierdził, że wojny te wynikają z decyzji ludzi i obecnie możliwe jest ich zakończenie, jeśli odpowiedni przywódcy podejmą taką decyzję.

Podkreślił, że sytuacja na Bliskim Wschodzie zależy w dużej mierze od stanowiska Stanów Zjednoczonych, a oba konflikty powinny zakończyć się przed końcem bieżącego roku.

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Samozwańczy prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka w wywiadzie dla arabskiej stacji Al Arabiya został zapytany o szanse na zakończenie trwających konfliktów zbrojnych. W odpowiedzi podkreślił, że odpowiedzialność za wojny spoczywa na ludziach, a nie na czynnikach niezależnych od człowieka.

- Świat jest obecnie bardzo niespokojny właśnie z powodu czynnika ludzkiego. To nie Pan Bóg zesłał nam te wojny. To my sami do tego doszliśmy. Dlatego musimy pomyśleć o tym, jak te wojny zakończyć - powiedział białoruski przywódca.

Jego zdaniem zarówno w Europie Wschodniej, jak i na Bliskim Wschodzie pojawiła się obecnie realna możliwość zakończenia działań wojennych.

Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Łukaszenka: Wszystko zależy od kilku osób

Łukaszenka ocenił, że kluczowe znaczenie ma decyzja niewielkiej grupy polityków i przywódców państw.

- Wszystko zależy od woli dosłownie kilku osób. Jeśli taka wola się pojawi, to te wojny można zakończyć na pewno jeszcze w tym roku. Nawet konflikt między Rosją a Ukrainą można zakończyć w tym roku - stwierdził.

Według Białorusina obecna sytuacja międzynarodowa sprzyja poszukiwaniu rozwiązań pokojowych. Polityk nie wskazał jednak konkretnych działań, które mogłyby doprowadzić do zawarcia porozumienia między stronami konfliktu.

Odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, białoruski przywódca przekonywał, że dalsza eskalacja nie jest możliwa i konflikt musi zakończyć się w najbliższym czasie.

- Nie ma tam innych opcji poza zakończeniem wojny. I zostanie ona zakończona w tym roku. Mam nadzieję, że nawet w najbliższym czasie - powiedział.

Łukaszenka zaznaczył jednocześnie, że nie postrzega obecnych napięć jako bezpośredniej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W jego ocenie jest to przede wszystkim konflikt pomiędzy Izraelem i Iranem, w który Amerykanie zostali zaangażowani.

- Jest to przede wszystkim wojna między Izraelem a Iranem, w którą Amerykanie zostali wciągnięci z powodu krótkowzrocznego stanowiska i polityki niektórych przywódców Stanów Zjednoczonych Ameryki - ocenił.

Łukaszenka o zakończeniu wojen. "Jestem przekonany'

Zdaniem Łukaszenki wiele zależy obecnie od decyzji podejmowanych w Waszyngtonie. Jak podkreślił, zna stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych i uważa, że amerykański przywódca dąży do zakończenia konfliktu.

- Jego celem jest jej zakończenie. Jeszcze raz podkreślam: ponieważ nie ma innego wyjścia, nie ma innego rozwiązania - powiedział.

Białoruski przywódca zwrócił uwagę, że sytuacja na Bliskim Wschodzie różni się od wojny w Ukrainie. Jak ocenił, konflikt wokół Iranu, Cieśniny Ormuz i Zatoki Omańskiej jest mniej skomplikowany niż starcie Rosji z Ukrainą.

Według Łukaszenki również obiektywne okoliczności mają skłaniać amerykańskie władze do ograniczenia presji militarnej wobec Iranu. Dodał przy tym, że Izrael pozostaje w dużej mierze zależny od stanowiska Stanów Zjednoczonych.

Podsumowując swoją ocenę sytuacji międzynarodowej, Alksandr Łukaszenka wyraził pewność, że oba konflikty zakończą się jeszcze przed końcem roku.

- Dlatego uważam, że w tym roku można zakończyć te konflikty. I nawet nie mam nadziei, ale jestem przekonany, że zostaną one zakończone" - podsumował przywódca Białorusi.

Źródło: BELTA





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