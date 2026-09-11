Łukaszenka postanowił "wstrząsnąć" armią. "Tak, jak będzie podczas wojny"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Alaksandr Łukaszenka zapowiedział kolejne szeroko zakrojone sprawdziany gotowości białoruskiego wojska. - Armią trzeba wstrząsnąć, nadszedł czas. Całą armią. Sprawdzimy wszystkich. Aż do mobilizacji - oświadczył podczas narady z wojskowymi. Jak podkreślił, ćwiczenia mają być prowadzone w warunkach maksymalnie zbliżonych do realnego konfliktu.

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Alaksandr Łukaszenka przy stole konferencyjnym z mikrofonem, flagą Białorusi i szklanką z napojem.
Alaksandr Łukaszenka ogłasza testy armiiVYACHESLAV PROKOFYEVAFP

W skrócie

  • Alaksandr Łukaszenka ogłosił przeprowadzenie kolejnych szerokich sprawdzianów gotowości białoruskiej armii, obejmujących możliwość mobilizacji.
  • Podczas kontroli wojska wykorzystywane są doświadczenia ze współczesnych konfliktów zbrojnych, a Łukaszenka poinformował o służbie swojego syna w armii.
  • W ostatnim czasie przeprowadzono niezapowiedziane kontrole, podczas których oceniano przygotowanie jednostek do działań bojowych oraz sprawdzano zdolności rażenia na podstawie konfliktów w Ukrainie i Iranie.
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Białoruski przywódca odwiedził poligon wojskowy Obuz-Lesnowski, gdzie rozmawiał z przedstawicielami armii. Jak przekazała jego służba prasowa, jednym z głównych tematów była gotowość wojska oraz trwające kontrole poszczególnych jednostek.

- Już mówiłem po prostu, po ludzku: armią trzeba wstrząsnąć, nadszedł czas. Całą armią. Sprawdzimy wszystkich. Aż do mobilizacji - powiedział Łukaszenka.

"Robimy wszystko jak podczas wojny". Łukaszenka zapowiada kolejne kontrole

Łukaszenka poinformował, że obecnie kontrolowana jest jedna z brygad artylerii. Wcześniej podobne sprawdziany miały objąć jednostki pancerne i zmotoryzowane.

- Robimy wszystko tak, jak będzie podczas wojny - stwierdził.

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Według niego podczas kontroli białoruska armia wykorzystuje doświadczenia płynące ze współczesnych konfliktów zbrojnych.

- Przygotowujemy się do wojny, żeby jej nie było - dodał Łukaszenka.

Białoruski przywódca przekazał również, że w armii służy jego młodszy syn Mikołaj. Według relacji rosyjskiego kanału BAZA na Telegramie Łukaszenka twierdził, że syn trafił do "najtrudniejszej jednostki", jednak nie sprecyzował, o jaką formację chodzi.

Miał też zaznaczyć, że o służbie jego syna nie wiedział nawet minister obrony Białorusi.

Białoruś sprawdza gotowość armii. W tle wojna w Ukrainie

To kolejna w ostatnim czasie kontrola gotowości bojowej białoruskich sił zbrojnych. Pod koniec sierpnia Łukaszenka również polecił przeprowadzenie niezapowiedzianego sprawdzianu armii.

Zakładano wówczas, że jedna z brygad opuści miejsce stałej dyslokacji i przeprowadzi serię zadań w warunkach polowych.

Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi Alaksandr Wolfowicz zapowiadał, że szczególna uwaga zostanie poświęcona sposobom rażenia potencjalnego przeciwnika, z uwzględnieniem doświadczeń z konfliktów zbrojnych w Ukrainie i Iranie.

Jak tłumaczył, działania mają służyć sprawdzeniu, czy jednostki i związki taktyczne białoruskiej armii są przygotowane do prowadzenia działań bojowych we współczesnych warunkach.

Źródło: Unian

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