Alaksandr Łukaszenka oznajmił, że kandydatury więźniów politycznych, którzy mogą być wypuszczeni na wolność, będzie oceniać specjalna komisja. Dopuścił przy tym, że będą wydawane negatywne decyzje; powołał się przy tym na przykład Andrzeja Poczobuta.

Portal Zerkalo.io podał, że Łukaszenka mówił o "stopniowym" wypuszczaniu więźniów. Oznajmił, że w pierwszej kolejności zwolnieni będą ci, których kandydatury zaakceptują członkowie komisji zajmującej się wnioskami obywateli w sprawie popełnionych przez nich naruszeń prawa.

Dodał następnie: - A nuż Mukawozczyk (Andrej Mukawozczyk, członek komisji - red.) powie, że (ten kandydat do uwolnienia) to skończony łajdak. I my wtedy zrezygnujemy i powiemy: "nie". Tak jak w przypadku Poczobuta i innych.

Białoruś. Więźniowie polityczni uwolnieni, a potem deportowani z kraju?

Łukaszenka wypowiadał się w środę wieczorem. 16 września wydał dekret o ułaskawieniu 25 więźniów politycznych skazanych za "przestępstwa ekstremistyczne".

Kilka dni wcześniej, 11 września, po negocjacjach z delegacją działającą w imieniu amerykańskiej administracji prezydenckiej, Łukaszenka wypuścił z więzień 52 więźniów politycznych, których następnie deportowano z kraju.

Jeden z więźniów - opozycjonista i były kandydat w wyborach prezydenckich Mikoła Statkiewicz - odmówił opuszczenia Białorusi. Jak wynika z doniesień mediów niezależnych, został ponownie umieszczony w kolonii karnej.

Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi. W marcu minęły cztery lata od zatrzymania Poczobuta w Grodnie. Białoruska prokuratura oskarżyła go o "rehabilitację nazizmu", a potem także o wzywanie do sankcji i działania na szkodę Białorusi.

Od maja 2023 roku Poczobut odbywa karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku za "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

