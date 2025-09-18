Łukaszenka podaje warunek uwolnienia więźniów politycznych. Podał przykład Poczobuta

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Alaksandr Łukaszenka zapowiada więcej zwolnień więźniów politycznych, lecz pod jednym warunkiem: decyzje w tej sprawie podejmować będzie specjalna komisja z prawem do odrzucenia kandydatur. Dyktator uzasadnił tę decyzję, posługując się przykładem Andrzeja Poczobuta - dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, który odbywa karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej.

Alaksandr Łukaszenka
Alaksandr ŁukaszenkaNatalia KolesnikovaAFP

Alaksandr Łukaszenka oznajmił, że kandydatury więźniów politycznych, którzy mogą być wypuszczeni na wolność, będzie oceniać specjalna komisja. Dopuścił przy tym, że będą wydawane negatywne decyzje; powołał się przy tym na przykład Andrzeja Poczobuta.

Portal Zerkalo.io podał, że Łukaszenka mówił o "stopniowym" wypuszczaniu więźniów. Oznajmił, że w pierwszej kolejności zwolnieni będą ci, których kandydatury zaakceptują członkowie komisji zajmującej się wnioskami obywateli w sprawie popełnionych przez nich naruszeń prawa.

Dodał następnie: - A nuż Mukawozczyk (Andrej Mukawozczyk, członek komisji - red.) powie, że (ten kandydat do uwolnienia) to skończony łajdak. I my wtedy zrezygnujemy i powiemy: "nie". Tak jak w przypadku Poczobuta i innych.

    Łukaszenka wypowiadał się w środę wieczorem. 16 września wydał dekret o ułaskawieniu 25 więźniów politycznych skazanych za "przestępstwa ekstremistyczne".

    Kilka dni wcześniej, 11 września, po negocjacjach z delegacją działającą w imieniu amerykańskiej administracji prezydenckiej, Łukaszenka wypuścił z więzień 52 więźniów politycznych, których następnie deportowano z kraju.

    Jeden z więźniów - opozycjonista i były kandydat w wyborach prezydenckich Mikoła Statkiewicz - odmówił opuszczenia Białorusi. Jak wynika z doniesień mediów niezależnych, został ponownie umieszczony w kolonii karnej.

    Kim jest Andrzej Poczobut?

    Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi. W marcu minęły cztery lata od zatrzymania Poczobuta w Grodnie. Białoruska prokuratura oskarżyła go o "rehabilitację nazizmu", a potem także o wzywanie do sankcji i działania na szkodę Białorusi.

    Od maja 2023 roku Poczobut odbywa karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku za "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

