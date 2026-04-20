W skrócie Aleksandr Łukaszenka ostrzegł sąsiednie państwa, że Białoruś użyje wszystkich dostępnych środków w przypadku ataku.

Przywódca Białorusi zaznaczył, że kraj nie chce wojny z państwami europejskimi i nie planuje agresji, jeśli nie zostanie do niej zmuszony.

Łukaszenka powiedział, że w razie zagrożenia do obrony Białorusi może przyłączyć się Rosja, zgodnie z traktatem między obydwoma krajami.

- Moim zadaniem jest ostrzeżenie moich sąsiadów: Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, może w pewnym stopniu Ukrainy. Nie daj Boże, by dopuścili się agresji na Białoruś - ostrzegł Łukaszenka.

- Nie chcemy wojny, nie zamierzamy z nimi walczyć. Żadne wojny z terytorium Białorusi przeciwko Polsce i Litwie nie są możliwe. Nie zamierzamy tego robić, jeśli nie zostaniemy wciągnięci w tę wojnę i nie będziemy zmuszeni odpowiedzieć. Nie chcemy tego - zaznaczył białoruski przywódca.

Łukaszenka ostrzega sąsiadów. "Użyjemy wszystkiego, co mamy"

Alaksandr Łukaszenka zaznaczył jednocześnie, że w razie ataku na Białoruś, kraj ten jest gotów wykorzystać wszelkie dostępne środki do obrony. - Nie oznacza to, że jutro, jeśli dojdzie tam do jakiegoś starcia, uderzymy bronią jądrową w te kraje, przez które lub z terytorium których zostanie dokonana na nas agresja. Mamy wystarczająco dużo innej broni, by się temu przeciwstawić - powiedział.

Dodał, że w razie zagrożenia, do obrony Białorusi może dołączyć również Rosja. - Jeśli zobaczymy, że będzie to zagrażać istnieniu Białorusi, to nie tylko my, ale także zgodnie z naszym traktatem z Federacją Rosyjską… Słono zapłacą. I użyjemy wszystkiego, co mamy - powiedział Łukaszenka.

Według niego Europa nie zamierza jednak prowadzić wojny przeciwko Rosji i Białorusi. - Oni nie chcą konfrontacji. W żadnym wypadku. Nie wierzę w to, niezależnie od tego, jaka by nie była retoryka - stwierdził.

Źródło: Belta

