W skrócie Alaksandr Łukaszenka krytykuje reakcję Polski na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, nazywając ją przesadną i prowokacyjną.

Przywódca Białorusi ostro komentuje politykę byłego prezydenta Andrzeja Dudy oraz sytuację polityczną w Polsce.

Polska zamyka przejścia graniczne z Białorusią w odpowiedzi na manewry Zapad-2025, co wywołuje protest białoruskiego MSZ.

- Widzicie, co się ostatnio dzieje. Drony tam latały. Nawet my byliśmy nimi zarzucani, choć nie leciały w naszym kierunku - mówił białoruski przywódca w odniesieniu do incydentu z rosyjskimi dronami nad polskim niebem.

Rosyjskie drony nad polskim niebem. Łukaszenka: Znienacka zaostrzyli sytuację

- Zestrzeliliśmy wszystkie, które mogliśmy, ale kilka zostało. Z jak największym wyprzedzeniem poinformowaliśmy Polskę. I co z tego wynikło? Słuchajcie, (zachowali się) jak dzikusy. Znienacka zaostrzyli sytuację - komentował Łukaszenka.

Białoruski prezydent oznajmił ponadto, że Polska "najpewniej chce", aby jego kraj "odpowiednio zareagował". - Cóż, ostrzegałem już tysiące razy, że nie chcemy żadnych wojen ani konfliktów. Nie chcemy, żeby granice były zamknięte. Jeśli jednak zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym, będziemy zmuszeni zareagować - przekazał przywódca Białorusi.

Łukaszenka o byłym prezydencie Polski: Zmądrzał

- Jak już mówiłem, Polacy to mądrzy ludzie. Nie pozwolą na żadne tam panoszenie się Tuskowi, Nawrockiemu, Dudzie. Ten ostatni zmądrzał, kiedy przestał być prezydentem, udzielił kilku wywiadów. Wcześniej jako pierwszy podżegał do wojny w Ukrainie. Teraz już obwinia Ukrainę. O co chodzi? Cóż, to ich problem - stwierdził Alaksandr Łukaszenka. Dodał, że zadaniem Białorusi jest ochrona kraju.

Manewry Zapad-2025. Polska zamyka granicę z Białorusią

Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że w odpowiedzi na rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2025 Polska zamknie przejścia graniczne z Białorusią. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 12 września do odwołania.

Na decyzję zareagowało białoruskie MSZ, które wystosowało polskiemu charge d'affraies protest.