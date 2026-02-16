Łukaszenka odmówił Trumpowi, teraz tłumaczy. "Rozwiążcie tę kwestię"
Samozwańczy prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka nie weźmie udziału w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pokoju Donalda Trumpa. Za tą decyzją mają stać zachodnie sankcje, które nie pozwalają politykowi na bezpośrednią podróż do USA. Białoruski dyktator skomentował także ostatnie głośne posunięcia amerykańskiego prezydenta.
W skrócie
- Alaksandr Łukaszenka odmówił udziału w Radzie Pokoju zorganizowanej przez Donalda Trumpa, powołując się na utrudnienia związane z sankcjami.
- Łukaszenka podkreślił, że decyzja o nieobecności nie była wynikiem presji ze strony Moskwy czy obaw o bezpieczeństwo.
- Białoruski przywódca odniósł się również do polityki USA wobec Wenezueli i Grenlandii, oceniając działania Donalda Trumpa.
Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka odniósł się do kwestii udziału Białorusi w zorganizowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa Radzie Pokoju podczas spotkania z Siergiejem Głazjewem, sekretarzem Państwa Związkowego Rosji i Białorusi.
Pierwsze posiedzenie nowej organizacji ma odbyć się w czwartek, 19 lutego, w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Strona białoruska poinformowała już, że prezydent Łukaszenka nie weźmie w nim udziału.
Rada Pokoju Donalda Trumpa. Łukaszenka: Rozwiążcie tę kwestię
Jako przyczynę swojej nieobecności Łukaszenka wskazał zachodnie sankcje, które uniemożliwiają mu bezpośrednią podróż do USA.
- Miałem lecieć do Waszyngtonu przez Republikę Południowej Afryki z powodu tych sankcji? Jeśli chcieliście mnie tam zobaczyć, rozwiążcie tę kwestię, abym mógł spokojnie przylecieć - stwierdził.
Białoruski polityk zaprzeczył doniesieniom, które mówiły, że jedną z przyczyn nieobecności są obawy związane z bezpieczeństwem. Jak stwierdził, "nie wyobraża sobie", że miałoby go spotkać coś złego.
Łukaszenka podkreślił także, że za jego decyzją nie stały zakazy z Moskwy.
- Putin jest człowiekiem, który nigdy by czegoś takiego nie zrobił. On będzie raczej ostrożnie coś budował, jakoś sugerował. Ale żeby nie dopuścić... powiedziałby raczej: słuchaj, będziesz tam na radzie, przekaż Donaldowi to, to i to - stwierdził.
Białoruś. Łukaszenka o polityce USA: Z Maduro się pomylili
Dyktator Białorusi zapewnił jednak, że w sprawie Rady Pokoju jego kraj i Rosja zajmują wspólne stanowisko. Nie wykluczył także, że kiedyś Moskwa dołączy do tej instytucji.
- Na pewno w przyszłości weźmiemy udział w działaniach tej organizacji, na pewno weźmiemy udział - zapewnił, dodając, że liczy w tym kontekście na kolejne spotkania, które mogą mieć miejsce w Europie bądź na Bliskim Wschodzie.
Łukaszenka odniósł się także do niedawnych posunięć politycznych Donalda Trumpa, szczególnie mocno komentując decyzję o przeprowadzeniu interwencji zbrojnej w Wenezueli. W jego ocenie stała za nią ropa naftowa, a nie kwestia trafiających do USA zakazanych substancji.
- Ciągle im mówię, szczerze mówię, gdzie się mylą. Z Maduro się pomylili, zrobili głupotę. Ostrzegałem. I zaproponowałem im idealną opcję. Idealną opcję! Ale poszli własną drogą. Donald chciał jakoś zadowolić wojsko - powiedział.
Grenlandia i polityka Donalda Trumpa. Jasne stanowisko Łukaszenki
- Nie ma co się przejmować jego polityką. Od razu powiedział: pokój poprzez siłę. A taktyka jest taka: naciskać, a potem odstąpić. Silny kraj, potężny, lider na świecie. Nie ma sensu go za to krytykować - stwierdził.
Jednym z mocnych wyrazów tej polityki jest niedawny konflikt na linii USA - Europa dotyczący Grenlandii. Do tej kwestii także odniósł się białoruski przywódca, podkreślając, że rozumie argumenty USA.
- No i co im z tego przyszło? Odrzucenie. Nawet w Stanach Zjednoczonych większość ludzi mówi: "Nie, nie chcemy tego". (...) Powiedzieli: "Nie, nie może tak być". Starli się z Europą, nie mówiąc już o Danii i tak dalej. Widzę, że Donald się wycofał - zauważył.
Źródło: BelTA