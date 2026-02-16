Łukaszenka odmówił Trumpowi, teraz tłumaczy. "Rozwiążcie tę kwestię"

W skrócie Alaksandr Łukaszenka odmówił udziału w Radzie Pokoju zorganizowanej przez Donalda Trumpa, powołując się na utrudnienia związane z sankcjami.

Łukaszenka podkreślił, że decyzja o nieobecności nie była wynikiem presji ze strony Moskwy czy obaw o bezpieczeństwo.

Białoruski przywódca odniósł się również do polityki USA wobec Wenezueli i Grenlandii, oceniając działania Donalda Trumpa.

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka odniósł się do kwestii udziału Białorusi w zorganizowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa Radzie Pokoju podczas spotkania z Siergiejem Głazjewem, sekretarzem Państwa Związkowego Rosji i Białorusi.

Pierwsze posiedzenie nowej organizacji ma odbyć się w czwartek, 19 lutego, w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Strona białoruska poinformowała już, że prezydent Łukaszenka nie weźmie w nim udziału.

Rada Pokoju Donalda Trumpa. Łukaszenka: Rozwiążcie tę kwestię

Jako przyczynę swojej nieobecności Łukaszenka wskazał zachodnie sankcje, które uniemożliwiają mu bezpośrednią podróż do USA.

- Miałem lecieć do Waszyngtonu przez Republikę Południowej Afryki z powodu tych sankcji? Jeśli chcieliście mnie tam zobaczyć, rozwiążcie tę kwestię, abym mógł spokojnie przylecieć - stwierdził.

Białoruski polityk zaprzeczył doniesieniom, które mówiły, że jedną z przyczyn nieobecności są obawy związane z bezpieczeństwem. Jak stwierdził, "nie wyobraża sobie", że miałoby go spotkać coś złego.

Łukaszenka podkreślił także, że za jego decyzją nie stały zakazy z Moskwy.

- Putin jest człowiekiem, który nigdy by czegoś takiego nie zrobił. On będzie raczej ostrożnie coś budował, jakoś sugerował. Ale żeby nie dopuścić... powiedziałby raczej: słuchaj, będziesz tam na radzie, przekaż Donaldowi to, to i to - stwierdził.

Białoruś. Łukaszenka o polityce USA: Z Maduro się pomylili

Dyktator Białorusi zapewnił jednak, że w sprawie Rady Pokoju jego kraj i Rosja zajmują wspólne stanowisko. Nie wykluczył także, że kiedyś Moskwa dołączy do tej instytucji.

- Na pewno w przyszłości weźmiemy udział w działaniach tej organizacji, na pewno weźmiemy udział - zapewnił, dodając, że liczy w tym kontekście na kolejne spotkania, które mogą mieć miejsce w Europie bądź na Bliskim Wschodzie.

Łukaszenka odniósł się także do niedawnych posunięć politycznych Donalda Trumpa, szczególnie mocno komentując decyzję o przeprowadzeniu interwencji zbrojnej w Wenezueli. W jego ocenie stała za nią ropa naftowa, a nie kwestia trafiających do USA zakazanych substancji.

- Ciągle im mówię, szczerze mówię, gdzie się mylą. Z Maduro się pomylili, zrobili głupotę. Ostrzegałem. I zaproponowałem im idealną opcję. Idealną opcję! Ale poszli własną drogą. Donald chciał jakoś zadowolić wojsko - powiedział.

Grenlandia i polityka Donalda Trumpa. Jasne stanowisko Łukaszenki

- Nie ma co się przejmować jego polityką. Od razu powiedział: pokój poprzez siłę. A taktyka jest taka: naciskać, a potem odstąpić. Silny kraj, potężny, lider na świecie. Nie ma sensu go za to krytykować - stwierdził.

Jednym z mocnych wyrazów tej polityki jest niedawny konflikt na linii USA - Europa dotyczący Grenlandii. Do tej kwestii także odniósł się białoruski przywódca, podkreślając, że rozumie argumenty USA.

- No i co im z tego przyszło? Odrzucenie. Nawet w Stanach Zjednoczonych większość ludzi mówi: "Nie, nie chcemy tego". (...) Powiedzieli: "Nie, nie może tak być". Starli się z Europą, nie mówiąc już o Danii i tak dalej. Widzę, że Donald się wycofał - zauważył.

Źródło: BelTA

