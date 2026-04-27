Łukaszenka nie zważa na skażenie. "Musimy odzyskać ziemie czarnobylskie"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

- Musimy ożywić te ziemie, ile by to nie kosztowało. Musimy odzyskać te ziemie, które mieliśmy w czasach sowieckich - stwierdził Alaksandr Łukaszenka. Białoruski przywódca w ten sposób mówił o terenach, które zostały skażone po katastrofie w Czarnobylu.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Alaksandr Łukaszenka obok żółtego znaku promieniowania, w tle elektrownia w Czarnobylu
Alaksandr Łukaszenka chce przywrócenia do użytku skażonych ziemNINA MESITZ / APA-PICTUREDESK ; SERGEI BOBYLYOV / POOL / AFPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Alaksandr Łukaszenka odwiedził gospodarstwo rolne na terenach skażonych po katastrofie czarnobylskiej pod Narowlą w obwodzie homelskim.
  • Łukaszenka rozmawiał z rolnikami i urzędnikami o rekultywacji skażonych ziem i budowaniu gospodarstw mlecznych na tych terenach.
  • Ekspert Siergiej Bessarab stwierdził, że przywrócenie skażonych gruntów do użytku rolnego może być katastrofą ze względu na uwalnianie pierwiastków promieniotwórczych podczas orki.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dzień po 40. rocznicy katastrofy w Czarnobylu białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka złożył wizytę w jednym z gospodarstw rolnych pod Narowlą w obwodzie homelskim, graniczącym z Ukrainą. Gospodarstwo znajduje się na skażonych po katastrofie terenach.

Alaksandr Łukaszenka chce odzyskania "ziem czarnobylskich"

Łukaszenka rozmawiał z rolnikami i urzędnikami m.in. na temat rekultywacji skażonych promieniowaniem ziem. - Musimy ożywić te ziemie, ile by to nie kosztowało. Musimy odzyskać te ziemie, które mieliśmy w czasach sowieckich. I możemy to zrobić - mówił przywódca Białorusi.

Centrum Europy nadmieniło, że "w całym obwodzie homelskim w ciągu ostatniego roku przybyło w ten sposób 1300 hektarów".

Zobacz również:

40 lat po katastrofie w Czarnobylu: Trwa naprawa uszkodzonego przez Rosjan sarkofagu (zdjęcia archiwalne)
Świat

Trwa naprawa sarkofagu w Czarnobylu. "Uszkodzenia widoczne gołym okiem"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Zdaniem Łukaszenki skażone tereny to tak zwane "ziemie czarnobylskie". - Tak zwane, bo pamiętam, jak wtedy robiono na tym politykę, wyprowadzając ziemię z użycia. A teraz nie tak łatwo je przywrócić. Wypracowaliśmy pewien schemat, system - mówił.

Jednocześnie Alaksandr Łukaszenka dodał, że "trzeba patrzeć na rejon i liczbę hektarów i budować gospodarstwa mleczne", ponieważ - jego zdaniem - "wokół gospodarstw zawsze są normalne warunki".

Katastrofa w Czarnobylu. Promieniotwórcze pierwiastki wniknęły w glebę

W ubiegłym roku w rozmowie z Biełsatem (dzisiejszym Centrum Europy) chemik i ekspert ds. bezpieczeństwa radiologicznego Siergiej Bessarab stwierdził, że przywrócenie skażonych gruntów do użytku rolnego będzie katastrofą.

Ekspert wyjaśnił, że pierwiastki promieniotwórcze, które przez 40 lat osadzały się w ziemi, podczas orki będą wydobywane na powierzchnię, a to z kolei może skutkować ich uwolnieniem do atmosfery.

Przypomnijmy, że w lutym zeszłego roku Nowy Bezpieczny Sarkofag (NSC) elektrowni jądrowej w Czarnobylu został uszkodzony przez rosyjski dron. Naprawa kopuły trwa w Ukrainie do dziś.

Źródła: Centrum Europy

Zobacz również:

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka
Świat

Łukaszenka ostrzega sąsiadów. "Słono zapłacą"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
Najnowsze