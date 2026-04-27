W skrócie Alaksandr Łukaszenka odwiedził gospodarstwo rolne na terenach skażonych po katastrofie czarnobylskiej pod Narowlą w obwodzie homelskim.

Łukaszenka rozmawiał z rolnikami i urzędnikami o rekultywacji skażonych ziem i budowaniu gospodarstw mlecznych na tych terenach.

Ekspert Siergiej Bessarab stwierdził, że przywrócenie skażonych gruntów do użytku rolnego może być katastrofą ze względu na uwalnianie pierwiastków promieniotwórczych podczas orki.

Dzień po 40. rocznicy katastrofy w Czarnobylu białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka złożył wizytę w jednym z gospodarstw rolnych pod Narowlą w obwodzie homelskim, graniczącym z Ukrainą. Gospodarstwo znajduje się na skażonych po katastrofie terenach.

Alaksandr Łukaszenka chce odzyskania "ziem czarnobylskich"

Łukaszenka rozmawiał z rolnikami i urzędnikami m.in. na temat rekultywacji skażonych promieniowaniem ziem. - Musimy ożywić te ziemie, ile by to nie kosztowało. Musimy odzyskać te ziemie, które mieliśmy w czasach sowieckich. I możemy to zrobić - mówił przywódca Białorusi.

Centrum Europy nadmieniło, że "w całym obwodzie homelskim w ciągu ostatniego roku przybyło w ten sposób 1300 hektarów".

Zdaniem Łukaszenki skażone tereny to tak zwane "ziemie czarnobylskie". - Tak zwane, bo pamiętam, jak wtedy robiono na tym politykę, wyprowadzając ziemię z użycia. A teraz nie tak łatwo je przywrócić. Wypracowaliśmy pewien schemat, system - mówił.

Jednocześnie Alaksandr Łukaszenka dodał, że "trzeba patrzeć na rejon i liczbę hektarów i budować gospodarstwa mleczne", ponieważ - jego zdaniem - "wokół gospodarstw zawsze są normalne warunki".

Katastrofa w Czarnobylu. Promieniotwórcze pierwiastki wniknęły w glebę

W ubiegłym roku w rozmowie z Biełsatem (dzisiejszym Centrum Europy) chemik i ekspert ds. bezpieczeństwa radiologicznego Siergiej Bessarab stwierdził, że przywrócenie skażonych gruntów do użytku rolnego będzie katastrofą.

Ekspert wyjaśnił, że pierwiastki promieniotwórcze, które przez 40 lat osadzały się w ziemi, podczas orki będą wydobywane na powierzchnię, a to z kolei może skutkować ich uwolnieniem do atmosfery.

Przypomnijmy, że w lutym zeszłego roku Nowy Bezpieczny Sarkofag (NSC) elektrowni jądrowej w Czarnobylu został uszkodzony przez rosyjski dron. Naprawa kopuły trwa w Ukrainie do dziś.

Źródła: Centrum Europy

