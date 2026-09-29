W skrócie Alaksandr Łukaszenka zaproponował Stanom Zjednoczonym współpracę przy budowie zakładów produkujących nawozy azotowe, w którą zaangażowana ma być również Rosja.

W projekt zaangażowany został rosyjski Gazprom, a inicjatywa została uzgodniona z Władimirem Putinem.

W ostatnim czasie nastąpiła poprawa relacji między Białorusią a Stanami Zjednoczonymi, czego przykładem są negocjacje dotyczące uwolnienia więźniów politycznych i znoszenia sankcji.

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Alaksandr Łukaszenka ogłosił budowę zakładów zajmujących się produkcją nawozów azotowych. Jak wskazał w rozmowie z gubernatorem rosyjskiego obwodu uljanowskiego Aleksiejem Russkim, wybrana już została lokalizacja.

W realizację projektu zaangażowany został również rosyjski koncern państwowy Gazprom - Uzgodniliśmy (to) z Władimirem Władimirowiczem (Putinem) - przekonywał białoruski dyktator.

Łukaszenka zaoferował USA współpracę. Chce wspólnie produkować nawozy

Łukaszenka wyznał, że chciałby, by w budowę zakładów zaangażowały się także Stany Zjednoczone. - Musimy zaoferować ją Amerykanom - wskazał.

- Chcą nawozów, w tym azotu - proszę, zbudujmy to razem. Według twojej (amerykańskiej - red.) technologii. Ty (USA - red.), Gazprom i Białoruś - mówił.

Przywódca zasugerował, że jeśli Amerykanie nie zdecydują się dołączyć do inicjatywy, będą zmuszeni do nabywania nawozów bezpośrednio od Rosjan i Białorusinów. - Istnieją wszystkie sieci. Jeśli nie (dołączą - red.), będziemy produkować i sprzedawać gotowe produkty z Gazpromem, Rosjanami - podsumował.

Odwilż w stosunkach Mińsk-Waszyngton. Więźniowie polityczni wychodzą na wolność

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie nastąpiła odwilż w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Białorusią. Świadczyć mogą o tym chociażby wizyty specjalnego wysłannika Donalda Trumpa Johna Cole'a w Mińsku.

Dzięki podjętym przez niego negocjacjom, Łukaszenka zwolnił z więzień i kolonii karnych ponad 300 więźniów politycznych, w tym dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Amerykanie odwdzięczają się poprzez uwalnianie od sankcji kolejnych białoruskich przedsiębiorstw państwowych.

Jednocześnie dyktator wciąż nie szczędzi krytycznych komentarzy pod adresem USA. - Mamy sto razy więcej demokracji niż wy. Prawdziwa demokracja, prawdziwe prawa człowieka - mówił, zwracając się w kwietniu do Stanów Zjednoczonych na antenie rosyjskiej telewizji propagandowej.



