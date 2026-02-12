W skrócie Donald Trump ogłosił plany budowy łuku triumfalnego w Waszyngtonie o wysokości 76 metrów.

Projekt upamiętni 250. rocznicę powstania USA i ma być inspirowany paryskim Łukiem Triumfalnym.

Pojawiają się obawy dotyczące ruchu lotniczego oraz zakłócenia historycznych widoków w mieście.

- Jesteśmy największym i najsilniejszym krajem, dlatego chciałbym, żeby łuk był największy ze wszystkich - powiedział niedawno dziennikarzom Trump na pokładzie Air Force One.

Łuk Niepodległości ma upamiętnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania USA. Prezydent Trump podkreśla, że będzie to patriotyczny pomnik, który uczci amerykańską historię i służbę żołnierzy. Projekt ma być inspirowany paryskim Łukiem Triumfalnym.

Źródło, które poprosiło o zachowanie anonimowości, przekazało CNN, że obiekt ma mieć według planów 50 metrów długości i 50 metrów szerokości, a na jego szczycie ma znaleźć się 18-metrowa rzeźba.

Jej wykonawca nie został jeszcze wybrany. Rozmówca CNN podkreślił, że rozważany jest też projekt o mniejszej skali, lecz prezydent upiera się przy bardziej monumentalnym rozwiązaniu.

Łuk Niepodległości w Waszyngtonie. "Jeden z najważniejszych zabytków na świecie"

Trump pod koniec roku powiedział serwisowi Politico, że budowa ruszy w ciągu dwóch miesięcy. Jednak cytowany we wtorek przedstawiciel Białego Domu przekazał, że projekt wciąż jest dopracowywany, dlatego plan rozpoczęcia prac zaprezentowany przez Trumpa wydaje się mało realistyczny.

Łuk triumfalny ma stanąć nad Potomakiem, między Mauzoleum Lincolna a Cmentarzem Narodowym w Arlington. CNN zaznaczyła, że tak duży obiekt może stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego na pobliskim lotnisku im. Ronalda Reagana. Obrońcy zabytków alarmują też, że obiekt zakłóci widoki o znaczeniu historycznym.

- Łuk będzie jednym z najważniejszych zabytków nie tylko w Waszyngtonie, ale na całym świecie - powiedział jeden z rzeczników Białego Domu Davis Ingle.

Donald Trump zapowiadał, że budowa monumentu ma być sfinansowana ze środków prywatnych, w tym z funduszy pozostałych po realizacji jego innego projektu - nowej sali balowej w Białym Domu.

