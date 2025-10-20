W poufnych dokumentach przygotowanych dla komisji budżetowej Bundestagu planowana transakcja figuruje jako "uzupełniający zakup samolotów typu F-35A".

Z dokumentami tymi zapoznał się "Der Spiegel", a doniesienia tygodnika potwierdził Reuters.

Niemcy. Specjalne zamówienie myśliwców F-35

Wcześniej Niemcy zamówiły już w amerykańskim koncernie zbrojeniowym Lockheed Martin 35 myśliwców piątej generacji F-35.

Pierwsze z nich mają trafić do RFN w 2027 roku. Wraz z dodatkowym zamówieniem, Niemcy będą mieli 50 tych maszyn.

Według planistów w Bundestagu zakup dodatkowych 15 samolotów wiązać się będzie z koniecznością wydania ok. 2,5 mld euro. Możliwe jest, że w związku z powiększoną flotą w RFN powstanie nowa baza sił powietrznych.

W przypadku dużego konfliktu F-35 będą zdolne do przenoszenia amerykańskich bomb atomowych przechowywanych w Niemczech.

Zagrożenie ze strony Rosji. Media: Niemcy kupią myśliwce od USA

Ze względu na zagrożenie rosyjskie, także dronowe, przewaga w powietrzu jest uważana za jeden z głównych punktów planu rozwoju Bundeswehry, która zgodnie z zapowiedziami kanclerza Friedricha Merza ma stać się najsilniejszą armią w Europie.

"Fakt, żeNiemcy chcą przyznać kolejny miliardowy kontrakt firmie Lockheed Martin powinien ucieszyć Biały Dom. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie dawał do zrozumienia, że amerykański przemysł musi skorzystać z dodatkowych europejskich inwestycji we własną obronę" - odnotowuje "Der Spiegel".

Duży zakup w USA zarazem "podsyci wątpliwości" co do niemiecko-francuskiego projektu budowy europejskiego myśliwca przyszłości FCAS - zauważa tygodnik. Projekt ten - w ocenia "Spiegla" -"utknął w martwym punkcie". By go uratować rządy w Paryżu i Berlinie "muszą znaleźć rozwiązanie do końca roku".

